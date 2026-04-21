Telugu

చేతులకు ట్రెండీ లుక్ ఇచ్చే జిగ్ జాగ్ గాజులు

life Apr 21 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:pinterest
మెరూన్ క్రీమ్ కలర్ జిగ్-జాగ్ గాజులు

మెరూన్, క్రీమ్ కలర్ కాంబినేషన్‌లో ఉన్న ఈ  జిగ్ జాగ్ గాజులు ఎంతో అందంగా ఉంటాయి. వీటిని  మీరు ఏ రంగు చీర లేదా సూట్‌తోనైనా జత చేసి వేసుకోవచ్చు.

Image credits: pinterest
జిగ్ జాగ్ జెల్లీ బ్యాంగిల్స్

జెల్లీ బ్యాంగిల్స్ చాలా ట్రెండీగా ఉంటాయి.  పింక్ వాటర్ కలర్‌లోని ఈ జిగ్ జాగ్ జెల్లీ గాజులు ఆఫీస్ వేర్‌కు చాలా అందంగా ఉంటాయి.

Image credits: myntra
మెరూన్ గాజులు

మెరూన్ రంగులో ఉండే ఈ జిగ్ జాగ్ గాజులు మీకు మంచి ట్రెడిషనల్ లుక్ ఇస్తాయి. 

Image credits: myntra
మల్టీకలర్ జిగ్-జాగ్ బ్యాంగిల్స్

మల్టీకలర్‌లో ఉండే జిగ్-జాగ్ ప్యాటర్న్ ఏ చీర మీదకైనా నప్పుతాయి. 

Image credits: pinterest
జిగ్-జాగ్ సీ లైఫ్ బ్యాంగిల్స్

ఈ గాజు గాజులపై సముద్ర జీవుల ప్యాటర్న్‌ను డిజైన్ చేశారు. దీని షేప్ కూడా జిగ్-జాగ్‌గా ఉండటంతో చాలా యూనిక్‌గా కనిపిస్తోంది

Image credits: pinterest
క్రిస్టల్ బ్యాంగిల్స్

క్రిస్టల్ గాజులు సాధారణంగానే అందంగా ఉంటాయి. ఇక జిగ్ జాగ్ మోడల్ తో ఈ గాజులు వేసుకుంటే ఏ డ్రెస్‌కైనా మ్యాచ్ అవుతుంది.

Image credits: pinterest
బంగారు జిగ్ జాగ్ గాజులు

మీరు బంగారంతో జిగ్ జాగ్ గాజులు ఎంపిక చేసుకోవచ్చు. ఇవి తక్కువ బంగారంతోనే ఇవి తయారవుతాయి.

Image credits: Instagram

