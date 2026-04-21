చిన్న చిన్న మట్టి కుండలతో చాలా క్లాసీ, అందమైన ప్లాంటర్లు ఇలా రెడీ చేయొచ్చు. తాడు సహాయంతో ఈ చిన్న కుండలను వేలాడదీసి, వాటిలో చిన్న మొక్కలు పెంచవచ్చు.
మూడు కుండలను ఒక తాడుతో కట్టి, వాటికి మీకు నచ్చిన రంగు పెయింట్ వేయండి. వాటిపై క్యూట్గా ఉండే స్మైలీ బొమ్మ వేసి అందులో మొక్కలను పెంచండి.
కుండ మధ్యలో రంధ్రాలు చేసి, వాటిలో సక్యూలెంట్ మొక్కలు నాటొచ్చు. ఈ మొక్కలు పెరిగాక, ఆ రంధ్రాల నుంచి అందమైన ఆకులు బయటకు వస్తాయి.
గార్డెన్లో చెక్క దిమ్మెల మీద చిన్న ప్లాంటర్లకు బదులుగా ఇలాంటి చిన్న చిన్న కుండలను కూడా పెట్టొచ్చు. వాటిలో మట్టి నింపి, అందమైన మొక్కలను నాటండి.
వర్టికల్ గార్డెన్ కోసం కూడా మీరు కుండలను ఉపయోగించవచ్చు. దీనికోసం ఒక అల్యూమినియం లేదా ఇనుప రాక్ తీసుకోండి. కుండలను వేలాడదీసి, వాటిలో మీకు నచ్చిన మొక్కలను పెట్టండి.
కర్వా చౌత్ పూజ తర్వాత మిగిలిపోయిన చిన్న కుండలు, ఐస్ క్రీమ్ మట్కాలలో మొక్కలు పెంచవచ్చు. వాటిని తాడు సహాయంతో ఒకదానికొకటి కట్టి ఇలా వేలాడదీయండి.
తీగ జాతి మొక్కల కోసం మీరు హ్యాంగింగ్ కుండలను తయారు చేయొచ్చు. దీనికోసం కుండ అడుగు భాగంలో రెండు రంధ్రాలు చేసి తాడు కట్టండి. దాన్ని వేలాడదీసి అందులో మొక్కలు పెంచాలి.
