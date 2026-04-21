పగిలిన కుండల్లో మొక్కలు.. మీ ఇంటికి కొత్తందం

life Apr 21 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Chat GPT
మట్కా ప్లాంటర్ ఐడియా

చిన్న చిన్న మట్టి కుండలతో చాలా క్లాసీ, అందమైన ప్లాంటర్లు ఇలా రెడీ చేయొచ్చు. తాడు సహాయంతో ఈ చిన్న కుండలను వేలాడదీసి, వాటిలో చిన్న మొక్కలు పెంచవచ్చు.

Image credits: Pinterest
స్మైలీ మట్కా ప్లాంటర్

మూడు కుండలను ఒక తాడుతో కట్టి, వాటికి మీకు నచ్చిన రంగు పెయింట్ వేయండి. వాటిపై క్యూట్‌గా ఉండే స్మైలీ బొమ్మ వేసి అందులో మొక్కలను పెంచండి.

Image credits: Pinterest
సక్యూలెంట్ మొక్కల కోసం

కుండ మధ్యలో రంధ్రాలు చేసి, వాటిలో సక్యూలెంట్ మొక్కలు నాటొచ్చు. ఈ మొక్కలు పెరిగాక, ఆ రంధ్రాల నుంచి అందమైన ఆకులు బయటకు వస్తాయి.

Image credits: Pinterest
మట్కా ప్లాంటర్

గార్డెన్‌లో చెక్క దిమ్మెల మీద చిన్న ప్లాంటర్లకు బదులుగా ఇలాంటి చిన్న చిన్న కుండలను కూడా పెట్టొచ్చు. వాటిలో మట్టి నింపి, అందమైన మొక్కలను నాటండి.

Image credits: Pinterest
వర్టికల్ గార్డెన్‌లో కుండల వాడకం

వర్టికల్ గార్డెన్ కోసం కూడా మీరు కుండలను ఉపయోగించవచ్చు. దీనికోసం ఒక అల్యూమినియం లేదా ఇనుప రాక్‌ తీసుకోండి. కుండలను వేలాడదీసి, వాటిలో మీకు నచ్చిన మొక్కలను పెట్టండి.

Image credits: Pinterest
ఐస్ క్రీమ్ కుండలలో మొక్కలు

కర్వా చౌత్ పూజ తర్వాత మిగిలిపోయిన చిన్న కుండలు, ఐస్ క్రీమ్ మట్కాలలో మొక్కలు పెంచవచ్చు.  వాటిని తాడు సహాయంతో ఒకదానికొకటి కట్టి ఇలా వేలాడదీయండి.

Image credits: Pinterest
హ్యాంగింగ్ మట్కా ప్లాంట్

తీగ జాతి మొక్కల కోసం మీరు హ్యాంగింగ్ కుండలను తయారు చేయొచ్చు. దీనికోసం కుండ అడుగు భాగంలో రెండు రంధ్రాలు చేసి తాడు కట్టండి. దాన్ని వేలాడదీసి అందులో మొక్కలు పెంచాలి.

Image credits: AI

