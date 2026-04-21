పెళ్లికూతురుకి యూనిక్ నత్ చైన్ డిజైన్లు ఎంతో అందాన్ని ఇస్తాయి. ముక్కుపుడకతో పాటూ చైన్ కూడా వస్తే ఎంతో అందంగా కనిపిస్తారు.
మీకు ముత్యాలు ఇష్టమా? దానికి మ్యాచింగ్గా ఉండే బంగారు చైన్ తో కొనండి. గోల్డ్ ప్లేటెడ్ చైన్లో మీకు ముత్యాల డిజైన్ దొరుకుతుంది.
కుందన్ ముక్కుపుడకతో పాటు కుందన్ నోస్ రింగ్ చైన్ పెట్టుకుంటే చాలా స్టైలిష్గా ఉంటుంది. ఇలాంటి నత్ చైన్లలో ఎక్కువ కుందన్లు కూడా వస్తాయి.
మల్టీ లేయర్ ముక్కెర చైన్లు చిన్న ముఖాన్ని కూడా అందంగా చూపిస్తాయి. ఇందులో మీరు వేలాడే డిజైన్ లేదా సింపుల్ డిజైన్ ఎంచుకోవచ్చు.
మీరు ట్రెడిషనల్ ముక్కుపుడక పెట్టుకోవాలనుకుంటే, ఇలాంటి ముక్కెర బంగారు చైన్ పెట్టుకోండి. ఇది చూడటానికి చాలా బావుంటుంది.
మీరు జర్కన్ వర్క్ లేదా డైమండ్ ముక్కుపుడక పెట్టుకుంటే, దానికి బంగారు చైన్ అంతగా నప్పదు. డైమండ్ స్టైల్ నత్ చైన్తో మీ ముఖాన్ని అలంకరించుకోవాలి.
