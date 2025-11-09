Telugu

జింక్ లోపం రాకుండా ప్రతిరోజూ వీటిని తినాల్సిందే

life Nov 09 2025
Author: Haritha Chappa Image Credits:Getty
గుమ్మడి గింజలు

గుమ్మడి గింజల్లో జింక్‌ అధికంగా ఉంటుంది. వీటిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, మెగ్నీషియం కూడా ఉంటాయి.

Image credits: Getty
పప్పుధాన్యాలు

పప్పుధాన్యాల్లో జింక్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. కాబట్టి వీటిని ప్రతిరోజూ తినాలి. 

Image credits: Getty
పాలకూర

పాలకూరలో జింక్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. కాబట్టి పాలకూరను కూడా డైట్‌లో చేర్చుకోవచ్చు.

Image credits: Meta AI
జీడిపప్పు

జింక్, ఇతర పోషకాలున్న జీడిపప్పును డైట్‌లో చేర్చుకోవడం ఆరోగ్యానికి మంచిది.

Image credits: Getty
పెరుగు

జింక్ ఉన్న దీన్ని డైట్‌లో చేర్చుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యానికి మేలు జరుగుతుంది.

Image credits: Getty
ఓట్స్

బ్రేక్ ఫాస్ట్ లో ఓట్స్ తో చేసిన ఆహారాన్ని తింటే మంచిది.

Image credits: Getty
చేపలు

చేపల్లో సాల్మన్‌, సార్డైన్‌, రొయ్యలు, పీతలు వంటివాటిలో జింక్‌ అధికంగా ఉంటుంది. వీటిని వారానికి రెండు సార్లు తినడం రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది.

Image credits: Pixabay
గుడ్డులోని పచ్చసొన

గుడ్డులోని పచ్చ సొనలో జింక్‌ ఉంటుంది. ప్రతిరోజూ ఒక గుడ్డు తినడం శరీరానికి అవసరమైన జింక్‌ను అందిస్తుంది.

Image credits: Pixabay

