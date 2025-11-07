Telugu

కూరగాయలు, పండ్లు ఎక్కువ రోజులు తాజాగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసా?

food-life Nov 07 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
పండ్లు....

అన్ని రకాల పండ్లను మనం ఫ్రిజ్ లో పెట్టలేం. యాపిల్, ఆరెంజ్, దానిమ్మ వంటి వాటిని ఫ్రిజ్ లో పెడితే, అరటి, మామిడి, బొప్పాయి లాంటి వాటిని గది ఉష్ణోగ్రతలోనే ఉంచాలి. 

మిగిలిపోయిన ఆహారం

మిగిలిపోయిన ఆహారాన్ని బయట ఉంచకూడదు. దీన్ని పలుచని పాత్రలో పెట్టి ఫ్రిజ్‌లో ఉంచడం మంచిది.

సుగంధ ద్రవ్యాలు

తేమ, ఎక్కువ వెలుతురు లేని చోట గాలి చొరబడని డబ్బాలో సుగంధ ద్రవ్యాలను నిల్వ చేయాలి.

ఆకు కూరలు..

పుదీనా, కొత్తిమీర లాంటి మూలికలను కాడలు కత్తిరించి నిల్వ చేయడం మంచిది. తర్వాత నీళ్లు నింపిన పాత్రలో ఆకులను వదులుగా చుట్టి ఉంచవచ్చు.

పాల ఉత్పత్తులు

పాలు, పెరుగు, చీజ్ లాంటివి ఫ్రిజ్‌లో ఉంచడం మంచిది. అయితే ఇలాంటి వాటిని డోర్ సైడ్‌లో పెట్టకూడదు. అక్కడ ఉష్ణోగ్రత మారుతూ ఉంటుంది.

బ్రెడ్

బ్రెడ్‌ను ఎక్కువ రోజులు ఫ్రిజ్‌లో ఉంచడం మానుకోవాలి. మరీ ఎక్కువ రోజులకైతే ఫ్రీజర్‌లో పెట్టడం మంచిది.

తనిఖీ చేయాలి

పండ్లు, కూరగాయలను ఎప్పటికప్పుడు తనిఖీ చేస్తూ పాడవలేదని నిర్ధారించుకోవాలి. పాడైనవి ఉంటే వెంటనే వాటిని తీసేయాలి.

