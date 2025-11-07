కూరగాయలు, పండ్లు ఎక్కువ రోజులు తాజాగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసా?

అన్ని రకాల పండ్లను మనం ఫ్రిజ్ లో పెట్టలేం. యాపిల్, ఆరెంజ్, దానిమ్మ వంటి వాటిని ఫ్రిజ్ లో పెడితే, అరటి, మామిడి, బొప్పాయి లాంటి వాటిని గది ఉష్ణోగ్రతలోనే ఉంచాలి.
మిగిలిపోయిన ఆహారాన్ని బయట ఉంచకూడదు. దీన్ని పలుచని పాత్రలో పెట్టి ఫ్రిజ్లో ఉంచడం మంచిది.
తేమ, ఎక్కువ వెలుతురు లేని చోట గాలి చొరబడని డబ్బాలో సుగంధ ద్రవ్యాలను నిల్వ చేయాలి.
పుదీనా, కొత్తిమీర లాంటి మూలికలను కాడలు కత్తిరించి నిల్వ చేయడం మంచిది. తర్వాత నీళ్లు నింపిన పాత్రలో ఆకులను వదులుగా చుట్టి ఉంచవచ్చు.
పాలు, పెరుగు, చీజ్ లాంటివి ఫ్రిజ్లో ఉంచడం మంచిది. అయితే ఇలాంటి వాటిని డోర్ సైడ్లో పెట్టకూడదు. అక్కడ ఉష్ణోగ్రత మారుతూ ఉంటుంది.
బ్రెడ్ను ఎక్కువ రోజులు ఫ్రిజ్లో ఉంచడం మానుకోవాలి. మరీ ఎక్కువ రోజులకైతే ఫ్రీజర్లో పెట్టడం మంచిది.
పండ్లు, కూరగాయలను ఎప్పటికప్పుడు తనిఖీ చేస్తూ పాడవలేదని నిర్ధారించుకోవాలి. పాడైనవి ఉంటే వెంటనే వాటిని తీసేయాలి.
జీర్ణక్రియను మెరుగుపరిచే ఆహారాలు ఇవి
కివి ఫ్రూట్ని రెగ్యులర్ గా తింటే ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?
డయాబెటిస్ ఉన్నవారు తినకూడని పండ్లు ఇవే!
ఖాళీ కడుపున ఈ పండ్లు మాత్రం తినకూడదు