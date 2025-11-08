బాత్రూం దుర్వాసన రాకూడదంటే చేయాల్సింది ఇదే..!

బేకింగ్ సోడా బాత్రూం దుర్వాసనను తొలగించడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. మీ బాత్రూంలో బేకింగ్ సోడాను ఒక తెరిచిన డబ్బాలో ఉంచితే చాలు, దుర్వాసన పోతుంది.
బాత్రూంలోని దుర్వాసనను ఎదుర్కోవడానికి నిమ్మకాయ కూడా సహాయపడుతుంది. దీనికోసం కొన్ని నిమ్మకాయ ముక్కలను బాత్రూంలో ఉంచండి. లేదా ఒక గిన్నెలో నిమ్మరసాన్ని పిండి.. కిటికీ దగ్గర పెట్టండి.
బాత్రూం కడిగే నీటిలో కొద్దిగా వెనిగర్ కలపడం వల్ల దుర్వాసనను దూరం చేయవచ్చు.
ఉప్పు, వెనిగర్ కలిపి బాత్రూం కడగడం కూడా దుర్వాసనను తొలగించడానికి సహాయపడుతుంది.
పుదీనా ఆకులు, లవంగాలను దంచి బాత్రూంలో ఉంచండి. ఇది బాత్రూంలోని దుర్వాసనను పోగొట్టడానికి సహాయపడుతుంది.
నారింజ తొక్కలను కర్పూరంతో కలిపి బాత్రూం కిటికీ దగ్గర ఉంచండి. ఇది కూడా దుర్వాసనను పోగొట్టడానికి సహాయపడుతుంది.
వాడిన టీ బ్యాగులను బాత్రూంలోని ఒక గాజు పాత్రలో ఉంచండి. దుర్వాసనను తొలగించడానికి ఇది కూడా సహాయపడుతుంది.
