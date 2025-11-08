గుమ్మడి గింజలు జింక్కు మంచి మూలం. వీటిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, మెగ్నీషియం కూడా ఉంటాయి.
శనగలు, పప్పులు, బీన్స్ వంటి వాటిలో ఒక రోజుకు సరిపడా జింక్ ఉంటుంది.
పాలకూరలో జింక్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. కాబట్టి పాలకూరను రోజువారీ డైట్లో చేర్చుకోవచ్చు.
జింక్, ఇతర పోషకాలు ఉన్న జీడిపప్పును డైట్లో చేర్చుకోవడం ఆరోగ్యానికి మంచిది.
పెరుగు జింక్ కి మంచి మూలం. పెరుగును డైట్లో చేర్చుకోవడం ద్వారా ఆరోగ్యానికి మేలు జరుగుతుంది.
ఓట్స్ లో జింక్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఓట్స్ తినడం ద్వారా కూడా జింక్ లోపాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు.
కూరగాయలు, పండ్లు ఎక్కువ రోజులు తాజాగా ఉండాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసా?
జీర్ణక్రియను మెరుగుపరిచే ఆహారాలు ఇవి
కివి ఫ్రూట్ని రెగ్యులర్ గా తింటే ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?
డయాబెటిస్ ఉన్నవారు తినకూడని పండ్లు ఇవే!