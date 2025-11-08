Telugu

జింక్ లోపం ఉన్నవారు కచ్చితంగా తినాల్సిన ఫుడ్స్ ఇవే!

food-life Nov 08 2025
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
గుమ్మడి గింజలు

గుమ్మడి గింజలు జింక్‌కు మంచి మూలం. వీటిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, మెగ్నీషియం కూడా ఉంటాయి.

Image credits: Getty
పప్పుధాన్యాలు

శనగలు, పప్పులు, బీన్స్ వంటి వాటిలో ఒక రోజుకు సరిపడా జింక్ ఉంటుంది.

Image credits: Getty
పాలకూర

పాలకూరలో జింక్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. కాబట్టి పాలకూరను రోజువారీ డైట్‌లో చేర్చుకోవచ్చు.

Image credits: Meta AI
జీడిపప్పు

జింక్, ఇతర పోషకాలు ఉన్న జీడిపప్పును డైట్‌లో చేర్చుకోవడం ఆరోగ్యానికి మంచిది.

Image credits: Getty
పెరుగు

పెరుగు జింక్ కి మంచి మూలం. పెరుగును డైట్‌లో చేర్చుకోవడం ద్వారా ఆరోగ్యానికి మేలు జరుగుతుంది.

Image credits: Getty
ఓట్స్

ఓట్స్ లో జింక్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఓట్స్ తినడం ద్వారా కూడా జింక్ లోపాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు.

Image credits: Getty

