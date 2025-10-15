Telugu

ఇండియా నుంచి ఈ దేశాలకు 5 గంటల్లోపు చేరుకోవచ్చు

భూటాన్

ఇండియాకు దగ్గరగా ఉన్న స్వర్గంలాంటి దేశం ఇది. ఢిల్లీ కేవలం రెండు గంటల్లో వెళ్లిరావచ్చు.

శ్రీలంక

శ్రీలంక కూడా మన దేశం పక్కనే  ఉంది.  ఢిల్లీ నుంచి  శ్రీలంకకు కేవలం మూడున్నర గంటల్లో వెళ్లిపోవచ్చు.

దుబాయ్

అందరికీ నచ్చే దేశం దుబాయ్. ఢిల్లీ నుంచి విమానంలో దుబాయ్ నాలుగ్గంటల్లో చేరుకోవచ్చు.

థాయ్‌లాండ్

థాయ్ లాండ్ వెళ్లాలనుకునేవారి ఢిల్లీ నుంచి  బ్యాంకాక్ కు మూడున్నర గంటల్లో చేరుకోవచ్చు.

సీషెల్స్

అందమైన తీరప్రాంతానికి వెళ్లాలనుకుంటే సీషెల్స్ కి వెళ్లండి. ఢిల్లీ నుంచి సీషెల్స్ కు నాలుగున్నర గంటల్లో చేరుకోవచ్చు.

