దీపావళికి ముందే కిచెన్ లో నుంచి వీటిని తీసేయాలి

life Oct 15 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
ప్లాస్టిక్ కంటైనర్లు..

ప్లాస్టిక్ కంటైనర్లలో ఫుడ్ స్టోర్ చేయడం ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు. అందుకే, మీ కిచెన్ నుంచి ముందు వీటిని తీసేయండి. 

Image credits: Getty
ప్యాక్ చేసిన మసాలా దినుసులు

ప్యాక్ చేసిన మసాలా దినుసులను ఎక్కువ కాలం వాడకూడదు. వాటి నాణ్యత, రుచి తగ్గిపోయే అవకాశం ఎక్కువ.

Image credits: Getty
నాన్-స్టిక్ పాత్రలు

వంట కోసం అల్యూమినియం, నాన్-స్టిక్ పాత్రలు వాడేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వీటిని ఎక్కువ కాలం వాడకూడదు. వీటిని కూడా తొలగించడమే మంచిది.

Image credits: Getty
రిఫైన్డ్ వెజిటబుల్ ఆయిల్స్

వంట కోసం రిఫైన్డ్ వెజిటబుల్ ఆయిల్స్‌ను తరచుగా వాడతాం. కానీ వీటిని నిరంతరం వాడటం ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు.

Image credits: Getty
జాగ్రత్త వహించండి

వంటగదిలో వాడే వస్తువులు సురక్షితమైనవో కాదో నిర్ధారించుకోవాలి. పాత వస్తువులను పారేయడానికి వెనుకాడకండి.

Image credits: Getty
రిఫైన్డ్ షుగర్

దీన్ని ఎక్కువగా వాడటం వల్ల బరువు పెరగడం, మధుమేహం, ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయి.

Image credits: Getty
అల్యూమినియం ఫాయిల్

మిగిలిపోయిన ఆహారాన్ని అల్యూమినియం ఫాయిల్‌లో ఒక రోజు కంటే ఎక్కువ ఉంచకూడదు. ఇది ఆహారం త్వరగా పాడవడానికి కారణమవుతుంది.

Image credits: Getty

