వీటిని తింటే ఊపిరితిత్తులకు ఏ సమస్యా రాదు

ఆకుకూరలు ఆరోగ్యానికి మంచివి. ముఖ్యంగా పాలకూర, బ్రోకలీ వంటివి తింటే ఊపిరితిత్తుల సమస్యలు రావు.
ఇవి ఖరీదైనవే కానీ పుష్కలంగా యాంటీఆక్సిడెంట్లను కలిగి ఉంటాయి. స్ట్రాబెర్రీలు, బ్లూబెర్రీలు, బ్లాక్బెర్రీలు, రాస్ప్బెర్రీస్ వంటి బెర్రీ పండ్లు తింటే ఎంతో ఆరోగ్యం.
పసుపులో కర్కుమిన్ ఉంటుంది. ఇది ఊపిరితిత్తులను రక్షిస్తుంది.
వెల్లుల్లిలో యాంటీ-మైక్రోబియల్, యాంటీ-ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు అధికం.
అల్లంలో జింజెరాల్ ఉంటుంది. ఇది వాయుమార్గాల ఇన్ఫెక్షన్ను అడ్డుకుంటుంది.
ప్రతిరోజూ గుప్పెడు బాదం, వాల్నట్స్ తింటే మంచిది. వీటిలో మెగ్నీషియం, ఇతర యాంటీఆక్సిడెంట్లు అధికంగా ఉంటాయి.
ప్రతిరోజూ ఒక కప్పు గ్రీన్ టీ తాగితే మంచిది. దీనిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు అధికంగా ఉంటాయి.
