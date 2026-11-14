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షుగర్ వ్యాధి ప్రమాదాన్ని పెంచే ఫుడ్స్ ఇవే!

life Nov 14 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
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పండ్ల రసాలు

పండ్లను జ్యూస్ గా మార్చినప్పుడు అందులోని ఫైబర్ తొలగిపోతుంది. దానివల్ల జ్యూస్ లోని చక్కెర రక్తంలోకి వేగంగా వెళ్లి గ్లూకోజ్ స్థాయిలను అమాంతం పెంచుతుంది.

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కూల్ డ్రింక్స్

కూల్ డ్రింక్స్ లో ఫ్రక్టోజ్ అనే చక్కెర శాతం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది బ్లెడ్ షుగర్ లెవల్స్‌ను పెంచుతుంది.

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ఎనర్జీ డ్రింక్స్

ఎనర్జీ డ్రింక్స్‌లో చక్కెర శాతం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. పోషకాలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి.

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బ్రెడ్, వైట్ పాస్తా

బ్రెడ్, వైట్ పాస్తాలో ఫైబర్ చాలా తక్కువ పరిమాణంలో ఉంటుంది. దీనివల్ల ఇవి త్వరగా జీర్ణమై, రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు అమాంతం పెరుగుతాయి.

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ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్, పొటాటో చిప్స్

వీటిలో ప్రాసెస్ చేసిన కార్బోహైడ్రేట్లు, అనారోగ్యకరమైన కొవ్వులు ఎక్కువ. ఇవి ఇన్సులిన్ పనితీరును దెబ్బతీస్తాయి.
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చాక్లెట్లు, కుకీలు, కేకులు

వీటిలో చక్కెర, కొవ్వులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి నేరుగా, వేగంగా రక్తంలో కలసిపోతాయి.

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ప్రాసెస్ చేసిన మాంసం

ప్రాసెస్డ్ మీట్ లో సోడియం, నైట్రెట్ నిల్వ పదార్థాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తిని తగ్గించి గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయి.

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