పెళ్లిళ్లు, శుభకార్యాలకు గ్రాండ్ లుక్ కావాలంటే ఈ హెవీ బోర్డర్ చీర ఎంచుకోవచ్చు. సింపుల్ డిజైన్ బ్లౌజ్ హెవీ నెక్ సెట్ తో లుక్ అదిరిపోతుంది.
బర్డ్స్ ప్రింట్ తో ఉన్న ఈ ఆరెంజ్ కలర్ సిల్క్ చీర ఎవ్వరికైనా ఇట్టే నచ్చేస్తుంది. ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ బ్లౌజుతో మీ లుక్ మరింత ఎలివేట్ అవుతుంది.
చిన్న బోర్డర్, పూల డిజైన్లతో వచ్చే లైట్ వెయిట్ శారీస్ కట్టుకుంటే అందంగా, కంఫర్ట్ గా ఉంటాయి. చిన్న చిన్న ఫంక్షన్ల కోసం ఇవి బాగుంటాయి
సింపుల్, స్టైలిష్ లుక్ కోరుకునే మహిళలకు లైట్ వెయిట్ ప్రింటెడ్ చీరలు చక్కటి ఎంపిక. అందమైన బోర్డర్తో మరింత ఆకర్షణీయంగా కనిపిస్తాయి.
బెనారసి చీరలు ఎప్పుడూ ఫ్యాషన్ లో ఉంటాయి. రన్నింగ్ బ్లౌజుతో ఉన్న ఈ పింక్ శారీ మీ అందాన్ని మరింత పెంచుతుంది. నైట్ ఫంక్షన్లకు మంచి ఎంపిక.
పూజలు, వ్రతాలు, వేడుకలకు యెల్లో కలర్ పైథాని సిల్క్ శారీ చక్కగా ఉంటుంది. బడ్జెట్ లో వస్తుంది. అందంగా ఉంటుంది.
చిన్న చిన్న బూటీస్ తో ఉన్న ఈ రెడ్ కలర్ సిల్క్ చీర పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్లకు కట్టుకోవడానికి సూపర్ గా ఉంటుంది. గోల్డ్ జ్యువెలరీతో మీ అందం రెట్టింపవుతుంది.
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