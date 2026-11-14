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Blouse Designs: ఈకాలం అమ్మాయిలు మెచ్చే ట్రెండీ బ్లౌజు డిజైన్లు..!

life Nov 14 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Klasse Couture
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క్లాసిక్ డిజైన్

ఇది క్లాసిక్ డార్క్ గ్రీన్ రంగు బ్లౌజ్. బోర్డర్‌కు గోల్డ్ లేస్, నెక్ అంతటా స్కాలోప్  డిజైన్, వెనుక వైపు సన్నని డోరీతో సింపుల్‌గా, రాయల్‌గా కనిపిస్తోంది.

Image credits: Klasse Couture
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జరీ డిజైన్..

ఇది డార్క్ పర్పుల్  కలర్ బ్లౌజ్. షోల్డర్స్ , చేతులపై గోల్డెన్ జరీ బోర్డర్, వెనుక వైపు రౌండ్ కట్ డిజైన్‌కు చుట్టూ గోల్డ్ బీడ్స్  వేసి అందంగా డిజైన్ చేశారు.

Image credits: Klasse Couture
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ఇక్కత్ ప్రింట్ బ్లౌజు..

ఇది ఇక్కత్ ప్రింట్ కలిగిన ఎరుపు-పసుపు కాంబినేషన్ బ్లౌజ్. ముందు భాగంలో స్వీట్‌హార్ట్ నెక్, వెనుక వైపు వినూత్నమైన తామర పూల  డిజైన్‌తో ఎంతో సాంప్రదాయకంగా ఉంది.

Image credits: Klasse Couture
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పార్టీవేర్ లుక్..

ఇది తేలికపాటి పిస్తా గ్రీన్ కలర్ బ్లౌజ్. నెట్ ఫ్యాబ్రిక్‌తో కూడిన పఫ్ హ్యాండ్స్, వెనుక వైపు సీ-త్రూ  డిజైన్ , బటన్స్ లోడింగ్‌తో మోడ్రన్‌గా, ఎంతో సున్నితంగా ఉంది.

Image credits: Klasse Couture
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లట్కన్ బ్లౌజు..

ముదురు ఆకుపచ్చ  కలర్ బ్లౌజ్. బంధేజ్ ప్రింట్, పఫ్ హ్యాండ్స్, హెవీ గోల్డ్ జరీ వర్క్, వెనుక వైపు పెద్ద రౌండ్ కట్‌తో పాటు అందమైన లటకన్స్‌తో పెళ్ళిళ్ళకు చక్కగా సరిపోతుంది.

Image credits: Klasse Couture
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జరీ బ్లౌజు..

ఇది బాందినీ ప్రింట్ తో ఉన్న బ్లౌజుకి గోల్డ్ జరీ జత చేశారు. దీని వల్ల.. బ్లౌజుకి గ్రాండ్ లుక్ వస్తుంది. సింపుల్ గా ఉన్నా  మంచి లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: Klasse Couture
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గ్రాండ్ లుక్..

ఇది టీల్ బ్లూ  డిజైనర్ బ్లౌజ్. హాల్టర్ స్ట్రాప్స్, పఫ్ హ్యాండ్స్‌తో పాటు వెనుక వైపు క్రాస్-క్రాస్ డోరీ డిజైన్ , ముత్యాల హ్యాంగింగ్స్ దీనికి వెస్ట్రన్ & ఎథ్నిక్ లుక్ తెచ్చాయి.

Image credits: Klasse Couture
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బ్రోకేడ్ బ్లౌజ్

ఇది మెరూన్ కలర్ బ్రోకేడ్ బ్లౌజ్. చతురస్రాకారపు  నెక్, ముందు భాగంలో జిగ్‌జాగ్ జరీ ప్యాటర్న్ , వెనుక వైపు కట్‌అవుట్ డిజైన్‌కు డోరీలతో ట్రెండీ లుక్ ఇచ్చారు.

Image credits: Klasse Couture

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