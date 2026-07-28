Hotel: ప్రపంచంలో ఖరీదైన హోటల్..ఒక్క రాత్రి బిల్లుతో BMW కారు కొనేయచ్చు

ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన హోటల్ దుబాయిలో ఉంది. దీని పేరు అట్లాంటిస్ ది రాయల్.
అట్లాంటిస్ ది రాయల్ హోటల్లోని రాయల్ మ్యాన్షన్లో ఒక్క రాత్రి బస చేయాలంటే లక్ష అమెరికన్ డాలర్లు చెల్లించాలి. అంటే మన కరెన్సీలో సుమారు రూ.87 లక్షలు. ఈ ధరకి రెండు కార్లు కొనేయచ్చు.
ఈ హోటల్లోని రాయల్ మ్యాన్షన్లో 4 బెడ్రూమ్లతో కూడిన అద్భుతమైన పెంట్హౌస్ ఉంది. ఇది రెండు అంతస్తుల్లో ఉంటుంది. ఇందులో 100 ఏళ్ల నాటి ఆలివ్ చెట్టు ఉంది.
రాయల్ మ్యాన్షన్ నుంచి అరేబియా సముద్రంలోని పామ్ ఐలాండ్, దుబాయ్ స్కైలైన్ అద్భుతంగా కనిపిస్తాయి. ఇంత అందమైన దృశ్యాన్ని మరెక్కడా చూడలేం.
ఈ హోటల్ను అమెరికన్ ఆర్కిటెక్ట్ కోన్ పెడెర్సెన్ ఫాక్స్ డిజైన్ చేశారు. దీనిని సుమారు 20.83 లక్షల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో నిర్మించారు. ఇందులో 795 గదులు, 231 నివాస గృహాలు ఉన్నాయి.
ఇక్కడ ప్రైవేట్ లాబీ, ఎస్కలేటర్, 90 స్విమ్మింగ్ పూల్స్ ఉన్నాయి. అతిథులు కావాలనుకుంటే 18, 19వ అంతస్తులను బుక్ చేసుకొని ఏకంగా 16 గదులను రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు.
ఇక్కడ రెండు అంతస్తుల డ్యూప్లెక్స్ సూట్ ఉంది. ఇందులో 4 బెడ్రూమ్లను బుక్ చేసుకోవచ్చు. వీటిలో 3 కింగ్ సైజ్ బెడ్లు, 2 క్వీన్ సైజ్ బెడ్లు ఉంటాయి.
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