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Hotel: ప్రపంచంలో ఖరీదైన హోటల్..ఒక్క రాత్రి బిల్లుతో BMW కారు కొనేయచ్చు

life Jul 28 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Our own
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ప్రపంచంలో కెల్లా ఖరీదైన హోటల్ ఇది..

ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన హోటల్ దుబాయిలో ఉంది. దీని పేరు అట్లాంటిస్ ది రాయల్. 

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ఒక్క రాత్రికి అద్దె ఎంతో తెలుసా?

అట్లాంటిస్ ది రాయల్ హోటల్‌లోని రాయల్ మ్యాన్షన్‌లో ఒక్క రాత్రి బస చేయాలంటే లక్ష అమెరికన్ డాలర్లు చెల్లించాలి. అంటే మన కరెన్సీలో సుమారు రూ.87 లక్షలు. ఈ ధరకి రెండు కార్లు కొనేయచ్చు.

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హోటల్ రూమ్‌లో ప్రత్యేకత ఏంటి?

ఈ హోటల్‌లోని రాయల్ మ్యాన్షన్‌లో 4 బెడ్‌రూమ్‌లతో కూడిన అద్భుతమైన పెంట్‌హౌస్ ఉంది. ఇది రెండు అంతస్తుల్లో ఉంటుంది. ఇందులో 100 ఏళ్ల నాటి ఆలివ్ చెట్టు ఉంది.

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చూడటానికి చాలా అందంగా ఉంటుంది

రాయల్ మ్యాన్షన్ నుంచి అరేబియా సముద్రంలోని పామ్ ఐలాండ్, దుబాయ్ స్కైలైన్ అద్భుతంగా కనిపిస్తాయి. ఇంత అందమైన దృశ్యాన్ని మరెక్కడా చూడలేం.

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ఈ హోటల్‌ను ఎవరు నిర్మించారు?

ఈ హోటల్‌ను అమెరికన్ ఆర్కిటెక్ట్ కోన్ పెడెర్సెన్ ఫాక్స్ డిజైన్ చేశారు. దీనిని సుమారు 20.83 లక్షల చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో నిర్మించారు. ఇందులో 795 గదులు, 231 నివాస గృహాలు ఉన్నాయి.

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అట్లాంటిస్ ది రాయల్‌లో ఏమేం ఉన్నాయి?

ఇక్కడ ప్రైవేట్ లాబీ, ఎస్కలేటర్, 90 స్విమ్మింగ్ పూల్స్ ఉన్నాయి. అతిథులు కావాలనుకుంటే 18, 19వ అంతస్తులను బుక్ చేసుకొని ఏకంగా 16 గదులను రిజర్వ్ చేసుకోవచ్చు.

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అట్లాంటిస్ ది రాయల్ హోటల్‌లోని గదులు

ఇక్కడ రెండు అంతస్తుల డ్యూప్లెక్స్ సూట్ ఉంది. ఇందులో 4 బెడ్‌రూమ్‌లను బుక్ చేసుకోవచ్చు. వీటిలో 3 కింగ్ సైజ్ బెడ్‌లు, 2 క్వీన్ సైజ్ బెడ్‌లు ఉంటాయి.

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