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Silver Anklet:భారత్ లో కాకుండా ఏదేశంలో మహిళలు పట్టీలు ధరిస్తారో తెలుసా

life Sep 21 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:gemini ai
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ఏ దేశపు పట్టీలకు డిమాండ్ ఎక్కువ?

ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలా చోట్ల మహిళలు పట్టీలు ధరిస్తారు. కానీ, డిజైన్, అందం విషయంలో భారతీయ వెండి పట్టీలు అత్యంత ప్రజాదరణ పొందాయి.

Image credits: gemini ai
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వెండి పట్టీలకు అతిపెద్ద మార్కెట్ మనదే

వెండి పట్టీల తయారీలో భారతదేశం ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద మార్కెట్‌గా ఎదిగింది. ఇక్కడి అద్భుతమైన డిజైన్లకు విదేశాల్లోనూ మంచి డిమాండ్ ఉంది.

Image credits: gemini ai
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పట్టీలు ధరించడం ఎప్పుడు మొదలైంది?

మహిళలు పట్టీలు ధరించడం 4000 నుంచి 5000 సంవత్సరాల క్రితమే ప్రారంభమైంది. సింధు లోయ నాగరికత కాలంలోనే వీటిని వాడినట్లు చరిత్ర చెబుతోంది.

Image credits: gemini ai
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వెండి పట్టీలనే ఎందుకు ధరిస్తారు?

హిందూ సంప్రదాయంలో బంగారాన్ని లక్ష్మీదేవిగా భావిస్తారు. అందుకే బంగారాన్ని కాళ్లకు ధరించరు. ఆ కారణంతోనే కాళ్లకు వెండి పట్టీలు వేసుకునే ఆచారం మొదలైంది.

Image credits: gemini ai
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మన దేశం కాకుండా ఇంకా ఎక్కడ ధరిస్తారు?

భారతదేశంతో పాటు గ్రీస్, మెక్సికో, థాయ్‌లాండ్ దేశాల్లోనూ పట్టీలు ధరిస్తారు. ఫ్యాషన్, సంప్రదాయాల కలయికగా హిందూ మహిళలు నేటికీ వీటిని ఇష్టంగా వేసుకుంటారు.

Image credits: pinterest

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