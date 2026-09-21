డిన్నర్ తరువాత ఈ డ్రింక్ రోజూ తాగితే మీ కిడ్నీలు సేఫ్!

కిడ్నీల ఆరోగ్యానికి అల్లం టీ చాలా మంచిది. ఇది కిడ్నీలను ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.
అల్లంలో జింజరాల్ (gingerol) అనే చురుకైన సమ్మేళనం ఉంటుంది. దీనిలోని యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలు కిడ్నీలపై పడే ఒత్తిడిని తగ్గిస్తాయి.
కిడ్నీలు ఫిల్టర్ చేసే వ్యర్థాలైన యూరియా, క్రియాటినిన్ స్థాయిలను మెరుగుపరచడంలో అల్లం సహాయపడుతుందని కొన్ని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి.
అల్లం టీ తాగడం వల్ల కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్, అజీర్తి వంటి జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలు సులభంగా తగ్గిపోతాయి.
మితంగా అల్లం టీ తాగడం వల్ల రక్తపోటు (బీపీ), కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు అదుపులో ఉంటాయి.
అల్లంలో ఉండే ఔషధ గుణాలు రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. జలుబు, ఫ్లూ వంటి సాధారణ వ్యాధుల నుంచి రక్షిస్తాయి.
అల్లం టీ గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. గుండె జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదాన్ని కూడా తగ్గిస్తుంది.
మధుమేహం ఉన్నవారిలో రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో అల్లం టీ అద్భుతంగా సహాయపడుతుంది.
రుతుక్రమ సమయంలో వచ్చే కడుపునొప్పి, తిమ్మిర్లను తగ్గించడానికి అల్లం టీ ఒక మంచి న్యాచురల్ రెమెడీ.
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