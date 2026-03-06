Telugu

కోట్స్ రాసి ఉన్న బ్లవుజులు.. ఇప్పుడు నయా ట్రెండ్

Author: Haritha Chappa Image Credits:Chat GPT
కోట్స్ బ్లౌజ్ అంటే?

కోట్స్ బ్లౌజ్‌లు ఇప్పుడు నయా ట్రెండ్.  వీటి వెనుక కొన్ని స్లోగన్స్ లేదా చిన్న కోట్స్ రాసి ఉంటాయి. ఇవి చాలా బోల్డ్‌గా అనిపిస్తాయి.

Image credits: Pinterest
విమెన్స్ డే బ్లౌజ్ డిజైన్

ప్లెయిన్ గ్రీన్, వైట్, రెడ్ కలర్ చీరలపై ఇలాంటి బ్లవుజులు వేసుకుంటే ఎంతో అందంగా ఉంటారు. వీటిపై హిందీలో నాకు నేనే ఫేవరెట్ అని, టపాసు లాంటి పిల్ల అని రాసి ఉంది.

Image credits: Instagram
ఇది మరీ బోల్డ్

నల్ల రంగు చీరపై ఈ పీచ్ కలర్ బ్లౌజ్ వేస్తే అదిరిపోతుంది. ఈ బ్లౌజ్ వెనుక ఒక మహిళ బొమ్మ వేసి '16 శృంగార్' అని రాసి ఉంది. 

Image credits: Instagram
ఫెమినిస్ట్ బ్లౌజ్

ఈ బ్లౌజ్  సింపుల్ చీరకు ఆకర్షణ ఇస్తుంది. దీని వెనుక నలుపు రంగులో 'ఫెమినిస్ట్' అని రాసి ఉంది. ఇది అమ్మాయిల వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.

Image credits: Instagram
ఫుల్ఝడీ బ్లౌజ్ డిజైన్

ఈ బ్లవుజు వెనుక ఏ రాసి ఉందో తెలుసా… నేను అంత సాఫ్ట్ కాదు అని. మీరు ఈ బ్లవుజు వేసుకుంటే మీ బోల్డ్ వ్యక్తిత్వం అర్థమవుతుంది.

Image credits: Instagram
నో బ్యాడ్ వైబ్స్ బ్లౌజ్

మోటివేషనల్ కోట్స్ కూడా బ్లవుజులపై వస్తున్నాయి.'No Bad Vibes'  అని రాసి ఉన్న బ్లౌజ్ వేసుకుంటే పూర్తిగా పాజిటివ్ ఫీల్ వస్తుంది.

Image credits: Instagram
సెల్ఫ్ లవ్ కోట్స్ డిజైన్ బ్లౌజ్

నలుపు రంగు చీరపై పసుపు రంగు కాంట్రాస్ట్ బ్లౌజ్ ఇది. దీని వెనుక 'సెల్ఫ్ లవ్' అని రాసి ఉంటుంది. 

Image credits: Instagram
గర్ల్ పవర్ బ్లౌజ్

బ్లౌజు వెనుక వెనుక 'గర్ల్ పవర్' అని రాసి ఉంది. దీన్ని వేసుకుంటే  ఇది మహిళా శక్తిని చాటుతుంది.

Image credits: Pinterest

