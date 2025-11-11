Telugu

చలికాలంలో మేకప్ వేసుకోవాలంటే.. ఈ టిప్స్ పాటించాల్సిందే

life Nov 11 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:hina/instagram
మాయిశ్చరైజర్...

మాయిశ్చరైజర్ రెండుసార్లు అప్లై చేయాలి. ముందుగా తేలికపాటి క్రీమ్ లేదా జెల్-బేస్డ్ మాయిశ్చరైజర్, ఆ తర్వాత హైడ్రేటింగ్ థిక్ క్రీమ్ అప్లై చేయండి. దీనివల్ల ఫౌండేషన్ ప్యాచీగా కనిపించదు.

Image credits: freepik
ఫేస్ ఆయిల్, ఫౌండేషన్

మీ ఫౌండేషన్ వేసుకునే ముందు, దానికి 1-2 చుక్కల ఫేస్ ఆయిల్ కలపండి. దీనివల్ల మేకప్ స్మూత్‌గా కనిపిస్తుంది. డ్రై ప్యాచెస్ మాయమవుతాయి. ఇది మేకప్ ఆర్టిస్టుల ఫేవరెట్ ట్రిక్.

Image credits: pinterest
మ్యాట్ బదులు సీరమ్ ఫౌండేషన్

చలికాలంలో మ్యాట్ ఫౌండేషన్  డల్‌గా చూపిస్తుంది. హైడ్రేటింగ్, సీరమ్ లేదా డ్యూయీ ఫౌండేషన్ ఎంచుకోండి. ఇందులో హైలురోనిక్ యాసిడ్, విటమిన్ ఇ, గ్లిజరిన్ ఉండాలి. ఇది  సహజమైన గ్లో ఇస్తుంది.

Image credits: Pinterest
పౌడర్ వద్దు, కేవలం T-జోన్ సెట్ చేయండి

ముఖం మొత్తం పౌడర్‌తో సెట్ చేయకండి. కేవలం ముక్కు, గడ్డం, నుదురు మీద మాత్రమే అప్లై చేయండి. దీనివల్ల ముఖం మ్యాట్‌గా మారదు, గ్లో అలాగే ఉంటుంది.

Image credits: Pinterest
క్రీమ్ ప్రొడక్ట్స్ వాడండి

చలికాలంలో క్రీమ్ బ్లష్, క్రీమ్ హైలైటర్, క్రీమ్ కాంటౌర్ వాడండి. ఇవి సులభంగా బ్లెండ్ అవుతాయి, సహజమైన ఫినిష్ ఇస్తాయి. పౌడర్ ప్రొడక్ట్స్ లైన్స్‌ను, డ్రై ప్యాచెస్‌ను చూపిస్తాయి.

Image credits: Pinterest
సెట్టింగ్ స్ప్రే

ఫౌండేషన్ వేసుకునే ముందు బ్యూటీ స్పాంజ్‌ను సెట్టింగ్ స్ప్రేతో తడపండి. దీనివల్ల మేకప్ మరింత ఫ్లాలెస్‌గా కనిపిస్తుంది, ఎక్కువసేపు ఉంటుంది.

Image credits: instagram
మాయిశ్చరైజర్‌లో హైలైటర్ కలపండి

ఒక చిన్న ట్రిక్ ఏంటంటే, మాయిశ్చరైజర్‌లో 1 చుక్క లిక్విడ్ హైలైటర్ కలపండి. దీన్ని ఫౌండేషన్‌కు ముందు అప్లై చేయండి. చర్మం లోపలి నుంచి మెరుస్తున్నట్టు సహజంగా గ్లోయింగ్‌గా కనిపిస్తుంది.

Image credits: social media

