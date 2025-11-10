ఫ్రిజ్ను శుభ్రం చేయడానికి కఠినమైన క్లీనర్లు వాడొద్దు. ఇది ఫ్రిజ్కు నష్టం కలిగిస్తుంది.
ఫ్రిజ్ను శుభ్రం చేయడానికి వాడే క్లీనర్ను పరీక్షించిన తర్వాతే ఉపయోగించాలి.
ప్రతి 3 నెలలకు ఒకసారి ఫ్రిజ్ను బాగా శుభ్రం చేయాలి. మురికి కనిపిస్తే వెంటనే శుభ్రం చేయడం మర్చిపోవద్దు.
క్లీనర్, స్పాంజ్, మైక్రోఫైబర్ క్లాత్, బ్రష్ లాంటివి ఉపయోగించి ఫ్రిజ్ను సులభంగా శుభ్రం చేయవచ్చు.
ఫ్రిజ్లోని అన్ని భాగాలను తీసి శుభ్రం చేయాలి. ఇరుకైన ప్రదేశాలలో మురికి పేరుకుపోవచ్చు. కాబట్టి జాగ్రత్తగా క్లీన్ చేయాలి.
ఫ్రిజ్ ని శుభ్రం చేశాక.. టవల్తో బాగా తుడవాలి. తేమ లేకుండా చూసుకోవాలి.
