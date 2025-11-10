Telugu

ఫ్రిజ్‌ని శుభ్రం చేసేటప్పుడు ఈ 6 విషయాలు కచ్చితంగా గుర్తుంచుకోండి

life Nov 10 2025
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
Telugu

క్లీనర్

ఫ్రిజ్‌ను శుభ్రం చేయడానికి కఠినమైన క్లీనర్లు వాడొద్దు. ఇది ఫ్రిజ్‌కు నష్టం కలిగిస్తుంది.

Image credits: Getty
Telugu

పరీక్షించిన తర్వాతే..

ఫ్రిజ్‌ను శుభ్రం చేయడానికి వాడే క్లీనర్‌ను పరీక్షించిన తర్వాతే ఉపయోగించాలి.

Image credits: Getty
Telugu

3 నెలలకు ఒకసారి

ప్రతి 3 నెలలకు ఒకసారి ఫ్రిజ్‌ను బాగా శుభ్రం చేయాలి. మురికి కనిపిస్తే వెంటనే శుభ్రం చేయడం మర్చిపోవద్దు.

Image credits: Getty
Telugu

వీటితో ఈజీగా..

క్లీనర్, స్పాంజ్, మైక్రోఫైబర్ క్లాత్, బ్రష్ లాంటివి ఉపయోగించి ఫ్రిజ్‌ను సులభంగా శుభ్రం చేయవచ్చు.

Image credits: Getty
Telugu

ఫ్రిజ్ భాగాలు

ఫ్రిజ్‌లోని అన్ని భాగాలను తీసి శుభ్రం చేయాలి. ఇరుకైన ప్రదేశాలలో మురికి పేరుకుపోవచ్చు. కాబట్టి జాగ్రత్తగా క్లీన్ చేయాలి.

Image credits: Getty
Telugu

తేమ లేకుండా..

ఫ్రిజ్ ని శుభ్రం చేశాక.. టవల్‌తో బాగా తుడవాలి. తేమ లేకుండా చూసుకోవాలి.

Image credits: Getty

ఆ లోపం రాకుండా ప్రతిరోజూ వీటిని తినాల్సిందే

బాత్రూం దుర్వాసన రాకూడదంటే చేయాల్సింది ఇదే..!

జింక్ లోపం ఉన్నవారు కచ్చితంగా తినాల్సిన ఫుడ్స్ ఇవే!

ఈ జ్యువెలరీ సెట్స్ చూస్తే ఎవ్వరైనా ఫిదా కావాల్సిందే!