కరవేపాకు తింటే హైబీపీ అదుపులో

food-life Nov 10 2025
Author: Haritha Chappa Image Credits:Getty
నిండుగా పొటాషియం

కరివేపాకులో పొటాషియం ఉంటుంది. ఇది శరీరంలోని సోడియం స్థాయిలను, రక్తపోటును నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
విటమిన్ ఎ, సి పుష్కలంగా

కరివేపాకులో విటమిన్ ఎ, విటమిన్ సి అధికంగా ఉంటుంది. ఇది  రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది, చర్మానికి మెరుపును అందిస్తుంది.

Image credits: Getty
ఐరన్ ఉత్పత్తి

కరివేపాకులలో ఐరన్ అధికంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది మొత్తం ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుతుంది.

Image credits: Getty
కాల్ఫియం, ఫాస్పరస్ నిండి

బలమైన ఎముకలు, దంతాల కోసం కరివేపాకు తినాలి. ఈ ఆకుల్లో కాల్షియం, ఫాస్పరస్ ఉంటాయి.

Image credits: Getty
యాంటీఆక్సిడెంట్లు

కరివేపాకులలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు  ఉంటాయి. ఇది ఆక్సీకరణ ఒత్తిడి,  మధుమేహం, గుండె జబ్బులను రాకుండా అడ్డుకుంటుంది.

Image credits: Getty
రక్తపోటును తగ్గిస్తుంది

కరివేపాకులో అనేక ఔషధ గుణాలను కలిగి ఉంది. ఇది అధిక రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
ఎలా తినాలి?

తాజా కరివేపాకును కూరల్లో భాగం చేసుకోవాలి లేదా కరివేపాకు పొడి, పచ్చడి చేసుకుని తింటే ఎంతో మంచిది. 

Image credits: Getty

