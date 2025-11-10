Telugu

Old is Gold: ఇవన్నీ మీకు గుర్తున్నాయా?

life Nov 10 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:pixabay
లెటర్స్ రాయడం...

ఒకప్పుడు ఒక విషయాన్ని స్నేహితులు, బంధువులతో పంచుకోవడానికి ఉత్తరాలు రాసేవారు. కానీ, ఈ ఫోన్లు వచ్చిన తర్వాత లెటర్స్ కనుమరుగైపోయాయి. 

Image credits: pixabay
ఫోన్ నంబర్ గుర్తుంచుకోవడం

ఒకప్పుడు మనం చాలా మంది ఫోన్ నంబర్లను మనసులోనే గుర్తుంచుకునేవాళ్లం. కానీ ఇప్పుడు అది అసాధ్యం, అన్నీ మొబైల్‌లోనే దాగి ఉన్నాయి.

Image credits: pixabay
పేపర్ మ్యాప్

మనం చిన్నప్పుడు స్కూల్లో పేపర్ మ్యాప్‌ను ఉపయోగించేవాళ్లం. ఈ రోజుల్లో అది నెమ్మదిగా కనుమరుగవుతోంది.

Image credits: pixabay
మెంటల్ మ్యాథ్

గతంలో పిల్లలు మనసులోనే లెక్కలు చేసేవారు. కానీ ఇప్పుడు కాలం మారింది. మెంటల్ మ్యాథ్స్ అస్సలు రావడం లేదు.

Image credits: pixabay
ల్యాండ్‌లైన్ ఫోన్

గతంలో ప్రతి ఇంట్లో ఫోన్ మోగేది. కానీ ఇప్పుడు ఆ స్థానాన్ని మొబైల్ ఆక్రమించింది.

Image credits: pixabay
రేడియో వాడకం

ఒకప్పుడు ప్రతి ఇంట్లో రేడియో ఉండేది. ఉదయాన్నే లేవగానే రేడియో మోగేది. కానీ ఇప్పుడు కాలం మారి, ఆ స్థానాన్ని టీవీ ఆక్రమించింది.

Image credits: pixabay
గోడ గడియారం

ఇప్పటి పిల్లలకు గోడ గడియారం చూసి సమయం చెప్పడం రాదు, వాళ్ళు డిజిటల్ సమయం మాత్రమే చెప్తారు.

Image credits: pixabay
కర్సివ్ రైటింగ్

ఈ రోజుల్లో కర్సివ్ రైటింగ్ కనుమరుగవుతోంది. Gen-Z పిల్లలకు అది చదవడం రావడం లేదు.

Image credits: Getty

