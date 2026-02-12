Telugu

అమ్మాయిల కోసం వింగ్ ఇయర్ రింగ్స్

life Feb 12 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:pinterest
Telugu

డైమండ్ వింగ్ ఇయర్ రింగ్స్

అమెరికన్ డైమండ్స్‌తో చేసిన వింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ ఇవి. ఇలాంటి చెవిపోగులు ముఖానికి ప్రత్యేకమైన మెరుపును ఇస్తాయి.

Image credits: pinterest
Telugu

జర్కాన్ ఏంజెల్ వింగ్ ఇయర్ రింగ్స్

జర్కాన్ రాళ్లతో చేసిన వింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ ఇవి. చూడటానికి అచ్చం వజ్రాల్లా మెరుస్తాయి. వెస్టర్న్ డ్రెస్సులకు బాగా నప్పుతాయి.

Image credits: pinterest
Telugu

డ్రాప్ వింగ్ ఇయర్ రింగ్స్

హెవీగా కనిపించే ఈ వింగ్ ఇయర్ రింగ్స్‌ను ముఖం అందాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయి.

Image credits: pinterest
Telugu

గోల్డ్ ప్లేటెడ్ వింగ్ ఇయర్ రింగ్స్

పార్టీలకు సరిగ్గా నప్పే  గోల్డ్ ప్లేటెడ్ డిజైన్ వింగ్ ఇయర్ రింగ్స్ ఇవి. చూడటానికి కాస్త హెవీగా, గ్రాండ్‌గా కనిపిస్తాయి.

Image credits: pinterest
Telugu

బటర్‌ఫ్లై వింగ్ ఇయర్ రింగ్స్

సీతాకోకచిలుక రెక్కల ఆకారంలో ఉండే  వింగ్ ఇయర్ రింగ్స్‌ను స్టడ్స్‌లా పెట్టుకోవచ్చు.

Image credits: pinterest
Telugu

కలర్‌ఫుల్ వింగ్ ఇయర్ రింగ్స్

ఇవి చాలా తక్కువ ధరకే వస్తాయి. కేవలం 50 నుంచి 100 రూపాయలు ఖర్చు చేస్తే చాలు ఇవి వచ్చేస్తాయి.

Image credits: pinterest
Telugu

రోల్డ్ గోల్డ్ ఇయర్ రింగ్స్

ఈ రోల్డ్ గోల్డ్ ఇయర్ రంగ్స్ కేవలం 20 నుంచి 30 రూపాయలకే వస్తాయి.

Image credits: Getty

Gold Chains: 10 గ్రాములలో వచ్చే గోల్డ్ చైన్ డిజైన్లు

Bangles: చేతులకు నిండుగా అందమైన గాజుల డిజైన్లు

Emerald Toe Ring: పచ్చల మెట్టెలు అదిరిపోయే డిజైన్లు ఇవే

Pearl Earrings: మగువల మనసుదోచే ముత్యాల కమ్మలు.. ఓ లుక్కేయండి