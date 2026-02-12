మీరు 10 గ్రాముల బరువులో గోల్డ్ చైన్ కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన వాటిలో మంచిది ఎంపిక చేసుకోవచ్చు.
మీ అబ్బాయికి లేదా అల్లుడికి గోల్డ్ చైన్ను బహుమతిగా ఇవ్వాలనుకుంటే ఈ గోల్డ్ చైన్ ఎంపిక చేసుకోవచ్చు.
ఒక తులం బరువులో బ్లాక్ ప్యాటర్న్ గోల్డ్ చైన్ ఇది. ఇది చాలా ట్రెండీగా కనిపిస్తుంది.
మీరు రోజూ ధరించడానికి జంజీర్ మోడల్ గోల్డ్ చైన్ కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఇది చూడటానికి స్టైలిష్గా ఉండటమే కాకుండా, చాలా కాలం మన్నికగా ఉంటుంది.
ఇక్కడిచ్చిన గోల్డ్ చైన్లలో అనేక రకాల డిజైన్లు ఉన్నాయి. వీటిలో మీకు నచ్చినది ఎంపిక చేసుకోవచ్చు.
ఇక్కడిచ్చిన చైన్లు అమ్మాయిల కోసం తయారు చేసినవి. చాలా అందంగా ఉంటాయి.
మెడ నిండుగా కనిపించేలా ఇలాంటి చైన్ ఎంపిక చేసుకోవచ్చు. ఇది పది గ్రాముల్లో వస్తుంది.
