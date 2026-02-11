ఈ గోల్డ్ ప్లేటెడ్ గాజులను రోజువారీ వేసుకోవడానికి సరైనవి. ఇవి ఆఫీస్ వేర్ కు పనికొస్తాయి.
ఈ గాజులు చేతులకు చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి. వీటిని సింగిల్గా వేసుకోవచ్చు లేదా గాజు గాజులతో కలిపి ధరించినా బాగుంటాయి.
స్టోన్ వర్క్ ఉన్న ఈ గాజులు ధరిస్తే చేతులకు ప్రత్యేకమైన లుక్ వస్తుంది. ఇవి మీకు చాలా క్లాసీ అనుభూతిని ఇస్తాయి.
మీరు హెవీ ఝుమ్మర్ స్టైల్ లట్కన్ గాజులు ధరిస్తే మీ చేతులు మరింత అందంగా కనిపిస్తాయి. ముఖ్యంగా ఇండో-వెస్ట్రన్ డ్రెస్సులపైకి ఈ గాజులు చాలా బాగుంటాయి.
పెళ్లికి ఈ గాజులు ఎంతో అందంగా ఉంటాయి. చేతులు నిండుగా ఉంటాయి.
లెహెంగాల మీదకి నప్పే స్టోన్ థ్రెడ్ వర్క్ గాజులు ఇవి. చేతికి నిండుగా కనిపిస్తాయి.
పెద్ద బంగారు గాజులు చేతులకు నిండుదనాన్ని అందిస్తాయి. బంగారు షాపుల్లో ఒక్కోగాజు తులంన్నరతో వస్తాయి.
