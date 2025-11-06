అన్నం, చపాతీ ఈ రెండూ కూడా బరువును పెంచుతాయా?

అన్నం, చపాతీలలో కార్బోహైడ్రేట్లు అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి తిన్న వెంటనే శరీరానికి శక్తినిస్తాయి, కానీ ఎక్కువగా తింటే అవి కొవ్వుగా నిల్వ అయ్యే అవకాశం ఉంది.
తెల్ల బియ్యంలో గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ అధికంగా ఉంటుంది. దీనివల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు వేగంగా పెరిగిపోతాయి. మళ్లీ త్వరగా ఆకలి వేస్తుంది. అధికంగా ఆహారం తినేస్తారు.
చపాతీలు చేసే గోధుమపిండిలో గ్లూటెన్ ఉంటుంది. కొందరికి ఇది జీర్ణం కావడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. దీనివల్ల కడుపు ఉబ్బరం లేదా బరువు పెరిగినట్టు అనిపించవచ్చు.
అన్నం, చపాతీలు ఎంత తింటున్నారో చూసుకోవడం బెటర్. వాటిని ఎక్కువగా తింటే కేలరీలు పెరిగి బరువు కూడా పెరుగుతుంది.
తెల్ల బియ్యానికి బదులుగా బ్రౌన్ రైస్ లేదా మిల్లెట్స్ తింటే మంచిది.
భోజనంలో కూరగాయలు, పప్పులు వంటివి అధికంగా తినండి. వాటిని సలాడ్ రూపంలో తింటే ఇంకా మంచిది.
ఒకేసారి ఎక్కువ అన్నం లేదా చపాతీ తినొద్దు. రాత్రిపూట తేలికపాటి భోజనం చేయండి.
