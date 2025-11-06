Telugu

అన్నం, చపాతీ ఈ రెండూ కూడా బరువును పెంచుతాయా?

Author: Haritha Chappa Image Credits:Freepik
కార్బోహైడ్రేట్లు అధికం

అన్నం, చపాతీలలో కార్బోహైడ్రేట్లు అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి తిన్న వెంటనే శరీరానికి శక్తినిస్తాయి, కానీ ఎక్కువగా తింటే అవి కొవ్వుగా నిల్వ అయ్యే అవకాశం ఉంది.

Image credits: Freepik
తెల్ల బియ్యం

తెల్ల బియ్యంలో గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ అధికంగా ఉంటుంది. దీనివల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు వేగంగా పెరిగిపోతాయి. మళ్లీ త్వరగా ఆకలి వేస్తుంది. అధికంగా ఆహారం తినేస్తారు.

Image credits: social media
చపాతీలో గ్లూటెన్

చపాతీలు చేసే గోధుమపిండిలో గ్లూటెన్ ఉంటుంది. కొందరికి ఇది జీర్ణం కావడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. దీనివల్ల కడుపు ఉబ్బరం లేదా బరువు పెరిగినట్టు అనిపించవచ్చు.

Image credits: Freepik
ఎంత తింటున్నారో చూసుకోండి

అన్నం, చపాతీలు ఎంత తింటున్నారో చూసుకోవడం బెటర్. వాటిని ఎక్కువగా తింటే కేలరీలు పెరిగి బరువు కూడా పెరుగుతుంది.

Image credits: Pinterest
ఏం తినాలి?

తెల్ల బియ్యానికి బదులుగా బ్రౌన్ రైస్ లేదా మిల్లెట్స్ తింటే మంచిది. 

Image credits: Pexels
కూరగాయలు తినండి

భోజనంలో కూరగాయలు, పప్పులు వంటివి అధికంగా తినండి. వాటిని సలాడ్ రూపంలో తింటే ఇంకా మంచిది.

Image credits: Pixabay
రాత్రి భోజనం ఇలా

ఒకేసారి ఎక్కువ అన్నం లేదా చపాతీ తినొద్దు. రాత్రిపూట తేలికపాటి భోజనం చేయండి.

Image credits: Pixabay

