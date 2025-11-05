జీర్ణక్రియను మెరుగుపరిచే ఆహారాలు ఇవి

కివిలో ఆక్టినిడిన్ అనే ఎంజైమ్ ఉంటుంది. ఇది కడుపు, ప్రేగులలోని అసౌకర్యాన్ని తగ్గిస్తుంది.
అవకాడోలో ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. అవకాడోలోని ఫైబర్, మోనోశాచురేటెడ్ కొవ్వులు జీర్ణక్రియను సులభతరం చేస్తాయి.
ఆపిల్లో ఉండే పెక్టిన్ అనే సమ్మేళనం మలబద్ధకం, విరేచనాల నుంచి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ఇది శరీరంలోని విషాన్ని తొలగించి జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది.
జీర్ణవ్యవస్థను ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో అరటిపండు కూడా సహాయపడుతుంది.
మామిడిపండు తినడం వల్ల పెద్దప్రేగు క్యాన్సర్ ప్రమాదం తగ్గుతుంది. ఆహారం త్వరగా జీర్ణం కావడానికి సహాయపడే ఎంజైమ్లు మామిడిలో ఉన్నాయి.
ఆప్రికాట్ చాలా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్న పండు. ఇందులో విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుంది.
