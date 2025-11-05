Telugu

జీర్ణక్రియను మెరుగుపరిచే ఆహారాలు ఇవి

food-life Nov 05 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
కివి

కివిలో ఆక్టినిడిన్ అనే ఎంజైమ్ ఉంటుంది. ఇది కడుపు, ప్రేగులలోని అసౌకర్యాన్ని తగ్గిస్తుంది.

Image credits: Getty
అవకాడో

అవకాడోలో ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉంటుంది. అవకాడోలోని ఫైబర్, మోనోశాచురేటెడ్ కొవ్వులు జీర్ణక్రియను సులభతరం చేస్తాయి.

Image credits: freepik
ఆపిల్

ఆపిల్‌లో ఉండే పెక్టిన్ అనే సమ్మేళనం మలబద్ధకం, విరేచనాల నుంచి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. ఇది శరీరంలోని విషాన్ని తొలగించి జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది.

Image credits: Getty
అరటిపండు

జీర్ణవ్యవస్థను ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో అరటిపండు కూడా సహాయపడుతుంది.

Image credits: Getty
మామిడిపండు

మామిడిపండు తినడం వల్ల పెద్దప్రేగు క్యాన్సర్ ప్రమాదం తగ్గుతుంది. ఆహారం త్వరగా జీర్ణం కావడానికి సహాయపడే ఎంజైమ్‌లు మామిడిలో ఉన్నాయి.

Image credits: Getty
ఆప్రికాట్

ఆప్రికాట్ చాలా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్న పండు. ఇందులో విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుంది.

Image credits: Getty

