Kitchen Hacks: కిచెన్ సింక్ లో పేపర్ ఎందుకు పెట్టాలో తెలుసా?

life Mar 02 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:AI ఇమేజ్
వాటర్ లీకేజ్ ఉంటే తెలిసిపోతుంది..

సింక్ కింద ఒక పేపర్ పెట్టి ఉంచితే, నీళ్లు లీక్ అవుతున్నాయో వెంటనే తెలిసిపోతుంది.  దీని వల్ల గోడలు పాడవకుండా ఉంటాయి. 

Image credits: Getty
బొద్దింకలకు చెక్ పెట్టొచ్చు

సింక్ జాలీపై పేపర్ పెట్టి, దానిపై ఓ గిన్నె బోర్లిస్తే చాలు. పైపుల నుంచి బొద్దింకలు, ఇతర కీటకాలు కిచెన్‌లోకి రాకుండా ఉంటాయి.

Image credits: Getty
చెడు వాసన రాదు

చాలా రోజులు వాడకుండా వదిలేసిన పైపుల నుంచి వచ్చే చెడు వాసన ఇంట్లో వ్యాపించకుండా ఈ పేపర్ అడ్డుకుంటుంది.

Image credits: Getty
సింక్‌ను శుభ్రంగా ఉంచొచ్చు

సింక్ ఖాళీగా ఉందని ఇంట్లోవాళ్లు ఎవరైనా అందులో అంట్లు వేయకుండా ఈ పేపర్ ఒక 'సిగ్నల్' లాగా పనిచేస్తుంది.

Image credits: Getty
టెన్షన్ ఉండదు

ట్యాప్ ఆఫ్ చేశానా, లేదా? అనే కన్ఫ్యూజన్ అక్కర్లేదు. సింక్‌లో పేపర్ పెట్టారంటే, ట్యాప్‌ను సరిగ్గా ఆఫ్ చేశారనే అర్థం!

Image credits: Getty

