పూర్వకాలం నుంచి మనీ ప్లాంట్ మొక్క సుఖసంతోషాలను, శ్రేయస్సును తెస్తుందని నమ్మేవారు.ఈ మొక్క ఇంట్లో ఉంటే డబ్బులు వస్తాయని నమ్మేవారు. అందుకే 'మనీ ప్లాంట్' అని పిలవడం మొదలుపెట్టారు.
వాస్తు శాస్త్రం, ఫెంగ్ షుయ్లో కూడా మనీ ప్లాంట్కు మంచి పేరు ఉంది. పాజిటివ్ ఎనర్జీకి, ఆర్థిక వృద్ధికి దీన్ని చిహ్నంగా భావిస్తారు.
ఇతర దేశాల్లో ఈ మొక్కను 'డెవిల్స్ ఐవీ' లేదా 'గోల్డెన్ పోథోస్' అని పిలుస్తారు. కానీ మన దేశంలో మాత్రం దీన్ని డబ్బుల మొక్కగా కొలుస్తారు.
ఇంట్లో సరైన దిశలో మనీ ప్లాంట్ను పెడితే, డబ్బు కష్టాలు తీరతాయని నమ్ముతారు. ఈ ఆలోచనే దీనిని ఒక సాధారణ మొక్క నుంచి ప్రత్యేకమైన 'మనీ ప్లాంట్'గా మార్చింది.
మనీ ప్లాంట్ ఇంట్లో ఉంటే గాలి శుభ్రపడుతుంది. అలాగే ఇంటి అందాన్ని పెంచుతుంది. అందుకే ఇది ఎంతోమంది ఫేవరెట్ మొక్కగా మారింది.
మనీ ప్లాంట్ ఇండోర్ మొక్క. ఇంట్లో కూడా చక్కగా పెరుగుతుంది. కొంచెం ఎండ, నీరు ఉంటే చాలు మొక్కగా పచ్చగా పెరుగుుతుంది.
