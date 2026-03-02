Telugu

మనీ ప్లాంట్‌కు ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చింది?

life Mar 02 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Getty
మనీ ప్లాంట్.. ఆ పేరెలా వచ్చిందంటే?

Image credits: Getty
ఆ పేరు వెనుక కథ

 పూర్వకాలం నుంచి మనీ ప్లాంట్ మొక్క సుఖసంతోషాలను, శ్రేయస్సును తెస్తుందని నమ్మేవారు.ఈ మొక్క ఇంట్లో ఉంటే డబ్బులు వస్తాయని నమ్మేవారు.  అందుకే 'మనీ ప్లాంట్' అని పిలవడం మొదలుపెట్టారు.

Image credits: gemini
వాస్తు, ఫెంగ్ షుయ్ ప్రభావం

వాస్తు శాస్త్రం, ఫెంగ్ షుయ్‌లో కూడా మనీ ప్లాంట్‌కు మంచి పేరు ఉంది.  పాజిటివ్ ఎనర్జీకి, ఆర్థిక వృద్ధికి దీన్ని చిహ్నంగా భావిస్తారు.

Image credits: gemini
విదేశాల్లో ఏమని పిలుస్తారంటే..

ఇతర దేశాల్లో ఈ మొక్కను 'డెవిల్స్ ఐవీ' లేదా 'గోల్డెన్ పోథోస్' అని పిలుస్తారు. కానీ మన దేశంలో మాత్రం దీన్ని డబ్బుల మొక్కగా కొలుస్తారు.

Image credits: gemini
ఇంట్లో పెంచవచ్చా?

ఇంట్లో సరైన దిశలో మనీ ప్లాంట్‌ను పెడితే, డబ్బు కష్టాలు తీరతాయని నమ్ముతారు. ఈ ఆలోచనే దీనిని ఒక సాధారణ మొక్క నుంచి ప్రత్యేకమైన 'మనీ ప్లాంట్'గా మార్చింది.

Image credits: gemini
పేరుకు మించిన ప్రయోజనాలు

మనీ ప్లాంట్ ఇంట్లో ఉంటే గాలి  శుభ్రపడుతుంది. అలాగే ఇంటి అందాన్ని పెంచుతుంది. అందుకే ఇది ఎంతోమంది  ఫేవరెట్ మొక్కగా మారింది.

Image credits: gemini
ఇండోర్ ప్లాంట్

మనీ ప్లాంట్ ఇండోర్ మొక్క. ఇంట్లో కూడా చక్కగా పెరుగుతుంది. కొంచెం ఎండ, నీరు ఉంటే చాలు మొక్కగా పచ్చగా పెరుగుుతుంది.

Image credits: Getty

