knee pain: కింద కూర్చుని తింటున్నారా? అయితే ముందు ఇది తెలుసుకోండి

మోకాళ్ల నొప్పులు, ఆర్థరైటిస్ ఉన్నవారు నేలపై కాళ్లు ముడుచుకుని కూర్చోవడం మానేయాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. నేలపై కూర్చోవాల్సి వస్తే, కాళ్లు చాపుకుని లేదా గోడకు ఆనుకుని కూర్చోవచ్చు.
ఆర్థరైటిస్ పేషెంట్లు కుర్చీలో కూర్చోవడమే మంచిది. కుర్చీలో కూర్చున్నప్పుడు మోకాలు 90 డిగ్రీల కోణంలో ఉంటే కీళ్లపై ఒత్తిడి తగ్గుతుంది.
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