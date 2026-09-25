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knee pain: కింద కూర్చుని తింటున్నారా? అయితే ముందు ఇది తెలుసుకోండి

life Sep 25 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:pexels
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ఆర్థరైటిస్ ఉంటే కింద కూర్చోవద్దు

మోకాళ్ల నొప్పులు, ఆర్థరైటిస్ ఉన్నవారు నేలపై కాళ్లు ముడుచుకుని కూర్చోవడం మానేయాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. నేలపై కూర్చోవాల్సి వస్తే, కాళ్లు చాపుకుని లేదా గోడకు ఆనుకుని కూర్చోవచ్చు. 

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మోకాళ్లపై విపరీతమైన ఒత్తిడి

కింద కూర్చున్నప్పుడు శరీర బరువంతా మోకాళ్లపై పడుతుంది. దీనివల్ల మృదులాస్థిపై ఒత్తిడి పెరిగి నొప్పి, వాపు ఎక్కువవుతాయి.
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రక్త ప్రసరణ తగ్గి తిమ్మిర్లు

ఎక్కువసేపు బాసిపట్లు వేసుకుని కూర్చుంటే మోకాళ్లకు రక్త ప్రసరణ తగ్గుతుంది. దీనివల్ల కాళ్లు తిమ్మిర్లు ఎక్కి, లేచేటప్పుడు తీవ్రమైన నొప్పి వస్తుంది.
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కుర్చీలో కూర్చోవడమే ఉత్తమం

ఆర్థరైటిస్ పేషెంట్లు కుర్చీలో కూర్చోవడమే మంచిది. కుర్చీలో కూర్చున్నప్పుడు మోకాలు 90 డిగ్రీల కోణంలో ఉంటే కీళ్లపై ఒత్తిడి తగ్గుతుంది.

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