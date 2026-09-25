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ఇండియన్స్ ఎందుకు ఎక్కువగా బ్యాంకాక్ కు వెళ్తారో తెలుసా?

life Sep 25 2026
Author: Arun Kumar P Image Credits:Getty
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బ్యాంకాక్ టూర్

లక్షలాది మంది భారతీయ పర్యాటకులు ప్రతి ఏటా బ్యాంకాక్ సందర్శిస్తుంటారు. ఇది వారికి ఎంతో ఇష్టమైన డెస్టినేషన్.

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నైట్ లైఫ్

బ్యాంకాక్ నైట్ లైఫ్ భారతీయ యువతను విపరీతంగా ఆకర్షిస్తుంది. రుక్-రుక్ క్లబ్‌ల నుంచి స్కై బార్‌ల వరకు ఇక్కడ అన్నీ ఫేమస్.

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థాయ్ మసాజ్, స్పా

భారతీయ పర్యాటకులు ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన థాయ్ మసాజ్, స్పాను ఎంజాయ్ చేయడానికి బ్యాంకాక్ వెళ్తుంటారు.

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పార్టీ కల్చర్

భారతీయులు బ్యాంకాక్‌లో సురక్షితమైన, ఎలాంటి ఆటంకాలు లేని వాతావరణంలో పార్టీ కల్చర్‌ను ఎంజాయ్ చేయడానికి ఇష్టపడతారు.

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గోవా కంటే తక్కువ ఖర్చు

మీరు పక్కాగా ప్లాన్ చేసుకుంటే, గోవా ట్రిప్ కంటే తక్కువ ఖర్చుతోనే బ్యాంకాక్ వెళ్లి రావొచ్చు. అలాగే ప్యాట్‌పాంగ్ నుంచి ప్రైరీ టౌన్ వరకు చీప్ గా షాపింగ్ చేయవచ్చు.  

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వీసా అవసరం లేదు

భారతీయ పర్యాటకులు ఎలాంటి వీసా ఇబ్బందులు లేకుండా బ్యాంకాక్ వెళ్లొచ్చు. ఈ ట్రిప్‌కు ఇది ప్రధాన ఆకర్షణ.

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