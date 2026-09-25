లక్షలాది మంది భారతీయ పర్యాటకులు ప్రతి ఏటా బ్యాంకాక్ సందర్శిస్తుంటారు. ఇది వారికి ఎంతో ఇష్టమైన డెస్టినేషన్.
బ్యాంకాక్ నైట్ లైఫ్ భారతీయ యువతను విపరీతంగా ఆకర్షిస్తుంది. రుక్-రుక్ క్లబ్ల నుంచి స్కై బార్ల వరకు ఇక్కడ అన్నీ ఫేమస్.
భారతీయ పర్యాటకులు ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రసిద్ధి చెందిన థాయ్ మసాజ్, స్పాను ఎంజాయ్ చేయడానికి బ్యాంకాక్ వెళ్తుంటారు.
భారతీయులు బ్యాంకాక్లో సురక్షితమైన, ఎలాంటి ఆటంకాలు లేని వాతావరణంలో పార్టీ కల్చర్ను ఎంజాయ్ చేయడానికి ఇష్టపడతారు.
మీరు పక్కాగా ప్లాన్ చేసుకుంటే, గోవా ట్రిప్ కంటే తక్కువ ఖర్చుతోనే బ్యాంకాక్ వెళ్లి రావొచ్చు. అలాగే ప్యాట్పాంగ్ నుంచి ప్రైరీ టౌన్ వరకు చీప్ గా షాపింగ్ చేయవచ్చు.
భారతీయ పర్యాటకులు ఎలాంటి వీసా ఇబ్బందులు లేకుండా బ్యాంకాక్ వెళ్లొచ్చు. ఈ ట్రిప్కు ఇది ప్రధాన ఆకర్షణ.
Blouse Sleeves: మీ చీరలకు అద్భుతమైన లుక్ తెచ్చే బ్లౌజ్ స్లీవ్ డిజైన్లు
Gold Chains: కేవలం 5 గ్రాముల్లో వచ్చే బంగారు చైన్ డిజైన్స్
Bangles: ఎంత చూసినా మళ్లీ మళ్లీ చూడాలనిపించే గాజుల డిజైన్లు..
Blouse Designs: లెహంగా, చీరల మీదకు అదిరిపోయే బ్లౌజు డిజైన్లు