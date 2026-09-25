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Silver Anklets: పాదాల అందాన్ని పెంచే డైలీవేర్ పట్టీల డిజైన్లు

life Sep 25 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Gemini AI
Telugu

డైలీవేర్ కోసం...

మహిళల పాదాలకు పట్టీలు మంచి అందాన్ని ఇస్తాయి. అయితే, కాలేజీ, ఆఫీస్ వేర్ కి సూటయ్యే కొన్ని డైలీవేర్ పట్టీల డిజైన్లు ఓసారి చూద్దాం…

Image credits: Instagram@silver_jewellery_nakodapayals
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డైలీ వేర్ మువ్వల పట్టీలు

పట్టీల మువ్వల సవ్వడి ఇంట్లో వినిపిస్తే సానుకూల శక్తి వస్తుందని నమ్ముతారు. మీరు ఇలాంటి చైన్ డిజైన్ పట్టీలను ఎంచుకోవచ్చు. పాదాలకు మువ్వల పట్టీలు ధరిస్తే చాలా అందంగా ఉంటుంది.

Image credits: Gemini AI
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లేయర్డ్ సిల్వర్ పట్టీల డిజైన్

మీరు 8 నుంచి 10 గ్రాముల బరువులో ఈ రకమైన పట్టీలను ధరించి చూడవచ్చు. ఇందులో కొత్త రకం ముత్యాలు, మువ్వల డిటైలింగ్ ఉన్న పట్టీలను ఎంచుకుంటే పాదాలకు మంచి లుక్ వస్తుంది.

Image credits: Gemini AI
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ఫ్లవర్ డిజైన్ సిల్వర్ పట్టీలు

రోజువారీ వాడుకునే డిజైన్లు చాలా కాలం మన్నికగా ఉంటాయి. వెండి బ్యాండ్‌తో వచ్చే ఈ పట్టీలపై ఉండే కలర్‌ఫుల్ ఫ్లవర్ డిటైలింగ్ మీ పాదాలకు ఆకర్షణీయమైన లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: Gemini AI
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సింగిల్ బ్రోచ్ సిల్వర్ పట్టీలు

ఈ రోజుల్లో ఇలాంటి పట్టీలు మోడ్రన్, ట్రెండీ లుక్ ఇస్తున్నాయి. ఇందులో మధ్యలో బ్రోచ్ స్టైల్ ఫ్లవర్ ఉంటుంది. డ్రాప్‌లెట్స్, అటూ ఇటూ బీడ్స్ చైన్ ఇవ్వడం వల్ల ఇవి చాలా బాగుంటాయి.

Image credits: Instagram@silver_jewellery_nakodapayals
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సిల్వర్ బీడ్స్ పట్టీలు

వెండి చైన్ లాగా ఉండే సిల్వర్ బీడ్స్ పట్టీలను మీరు ధరించి చూడవచ్చు. ఇందులో ఒక బ్రోచ్‌లో రాయి పొదిగి ఉంటుంది. అలాగే సైడ్‌లో మువ్వలు ఉండటం వల్ల ఇవి చాలా అందంగా ఉంటాయి.

Image credits: Gemini AI
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మువ్వల ప్యాటర్న్ వెండి పట్టీలు

ట్రెడిషనల్ డిజైన్లలో మువ్వల ప్యాటర్న్ ఉన్న వెండి పట్టీలను మీరు ధరించవచ్చు. వెండి పట్టీలు వేసుకున్నప్పుడు, ఈ మువ్వల డిజైన్ మీ పాదాలకు నిండుదనాన్ని ఇస్తుంది.

Image credits: Gemini AI

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