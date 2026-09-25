Silver Anklets: పాదాల అందాన్ని పెంచే డైలీవేర్ పట్టీల డిజైన్లు

మహిళల పాదాలకు పట్టీలు మంచి అందాన్ని ఇస్తాయి. అయితే, కాలేజీ, ఆఫీస్ వేర్ కి సూటయ్యే కొన్ని డైలీవేర్ పట్టీల డిజైన్లు ఓసారి చూద్దాం…
పట్టీల మువ్వల సవ్వడి ఇంట్లో వినిపిస్తే సానుకూల శక్తి వస్తుందని నమ్ముతారు. మీరు ఇలాంటి చైన్ డిజైన్ పట్టీలను ఎంచుకోవచ్చు. పాదాలకు మువ్వల పట్టీలు ధరిస్తే చాలా అందంగా ఉంటుంది.
మీరు 8 నుంచి 10 గ్రాముల బరువులో ఈ రకమైన పట్టీలను ధరించి చూడవచ్చు. ఇందులో కొత్త రకం ముత్యాలు, మువ్వల డిటైలింగ్ ఉన్న పట్టీలను ఎంచుకుంటే పాదాలకు మంచి లుక్ వస్తుంది.
రోజువారీ వాడుకునే డిజైన్లు చాలా కాలం మన్నికగా ఉంటాయి. వెండి బ్యాండ్తో వచ్చే ఈ పట్టీలపై ఉండే కలర్ఫుల్ ఫ్లవర్ డిటైలింగ్ మీ పాదాలకు ఆకర్షణీయమైన లుక్ ఇస్తుంది.
ఈ రోజుల్లో ఇలాంటి పట్టీలు మోడ్రన్, ట్రెండీ లుక్ ఇస్తున్నాయి. ఇందులో మధ్యలో బ్రోచ్ స్టైల్ ఫ్లవర్ ఉంటుంది. డ్రాప్లెట్స్, అటూ ఇటూ బీడ్స్ చైన్ ఇవ్వడం వల్ల ఇవి చాలా బాగుంటాయి.
వెండి చైన్ లాగా ఉండే సిల్వర్ బీడ్స్ పట్టీలను మీరు ధరించి చూడవచ్చు. ఇందులో ఒక బ్రోచ్లో రాయి పొదిగి ఉంటుంది. అలాగే సైడ్లో మువ్వలు ఉండటం వల్ల ఇవి చాలా అందంగా ఉంటాయి.
ట్రెడిషనల్ డిజైన్లలో మువ్వల ప్యాటర్న్ ఉన్న వెండి పట్టీలను మీరు ధరించవచ్చు. వెండి పట్టీలు వేసుకున్నప్పుడు, ఈ మువ్వల డిజైన్ మీ పాదాలకు నిండుదనాన్ని ఇస్తుంది.
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