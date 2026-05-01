హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం వెండి పట్టీలనే ధరిస్తారు. అదే ఆచారంగా భావిస్తారు. ఆడపిల్లలకు వెండి పట్టీలు పెట్టుకుని ఆ మువ్వల శబ్దంతో మురిసిపోతారు తల్లిదండ్రులు.
వెండి లోహం శరీరానికి చల్లదనం ఇస్తుందని నమ్ముతారు. కాబట్టి కాళ్లకు వెండి పట్టీలు ధరించడం ద్వారా శరీర ఉష్ణోగ్రత సమతుల్యం చేసుకోవచ్చని సైన్సు చెబుతోంది.
అయితే బంగారు పట్టీలు ఎవరూ పెట్టుకోరు. వాటిని పెట్టుకోకూడదనే నమ్మకం ఉంది. ఎందుకంటే బంగారంతో చాలా పవిత్రమైన లోహంగా భావిస్తారు.
బంగారం పవిత్రమైనది. కాబట్టి దాన్ని లక్ష్మీదేవితో పోలుస్తారు. అందుకే కాళ్లలాంటి నేలను తాకే భాగంలో బంగారాన్ని ధరించడం మంచిది కాదని అంటారు.
కాళ్లకు బంగారం పెట్టుకుంటే గ్రహ దోషాలు వస్తాయని అంటున్నారు. దీనివల్ల పేదరికం, కోపం, మానసిక వేదన పెరిగే అవకాశం ఉందని అంటారు. అందుకే వెండి ఆభరణాలనే ఎక్కువగా ధరిస్తారు.
కాళ్లు శరీరంలో నడుము కింది భాగంలో ఉంటాయి. కాబట్టి అక్కడ బంగారం పెట్టడం దేవతలను అవమానించినట్టుగా భావిస్తారు.
పట్టీలు నడిచేటప్పుడు వచ్చే చిన్న శబ్దం ఇంట్లో శుభవాతావరణం కలిగిస్తుందని, చెడు శక్తులు దూరంగా ఉంటాయని నమ్మి వాటిని ధరించే ఆచారం కొనసాగుతోంది.
