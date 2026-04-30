పాత కాటన్ చీరలతో ఇలాంటి స్టైలిష్ డిజైన్ డ్రెస్సులను కుట్టించుకోవచ్చు. ఇవి డైలీవేర్ కి బాగుంటాయి. సమ్మర్ లో చాలా కంఫర్ట్ గా ఉంటాయి.
మీకు కాస్త మోడ్రన్ లుక్ కావాలంటే, కుచ్చిళ్లతో ఫ్రాక్ స్టైల్ మిడీ డ్రెస్ కుట్టించుకోవచ్చు. ఇది రోజూ వేసుకోవడానికి చాలా బాగుంటుంది. తక్కువ బడ్జెట్లోనే చాలా ట్రెండీగా కనిపిస్తారు.
పాత చీర క్లాత్తో ఇలాంటి అందమైన ఎ-లైన్ కుర్తీ డ్రెస్ కుట్టించుకోవచ్చు. వేసవిలో రోజూ వేసుకోవడానికి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది.
ప్రింటెడ్ చీరలతో ఇలాంటి అందమైన ఫ్రిల్ స్టైల్ డ్రెస్ కుట్టించుకోవచ్చు. దీనికి ఫ్రంట్, బ్యాక్ నెక్ను స్టైలిష్ గా డిజైన్ చేస్తే కొత్త డ్రెస్సుకు ఏమాత్రం తీసిపోదు.
చిరిగిన లేదా రంగు వెలిసిన పాత చీరతో సాఫ్ట్ నైటీ లేదా డే డ్రెస్ కుట్టించుకోవడం చాలా మంచి ఐడియా. కాటన్ ఫ్యాబ్రిక్ వేసవిలో చాలా సౌకర్యంగా, హాయిగా ఉంటుంది.
మీరు 2-3 పాత చీరలను ఉపయోగించి ఇలాంటి కలర్ఫుల్ ఫ్రిల్ వర్క్ ఫ్రాక్ కుట్టించుకోవచ్చు. ఇది మీకు క్యూట్ లుక్ ఇస్తుంది.
Bathroom Plants: బాత్రూమ్ లో ఈ మొక్కలు ఉంటే.. దుర్వాసన రాదు..!
Acrylic Bangles: కొత్తగా మరింత ట్రెండీగా యాక్రిలిక్ గాజుల డిజైన్లు
Gold Chain: మెడ నిండుగా కనిపించే గోల్డ్ చైన్స్.. వెయిట్ కూడా తక్కువే
Gold Studs: వర్కింగ్ ఉమెన్స్ కోసం అదిరిపోయే స్క్వేర్ షేప్ స్టడ్స్