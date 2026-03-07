Telugu

వాటర్ బాటిల్‍ని ఈజీగా క్లీన్ చేేసే అద్భుతమైన చిట్కాలు!

life Mar 07 2026
Author: Kavitha G Image Credits:pexels
వాటర్ బాటిల్ క్లీనింగ్

వాటర్ బాటిల్‌ను ఎన్నిసార్లు కడిగినా వాసన వస్తుంటుంది. బాక్టీరియా, తేమ, సరిగ్గా శుభ్రం చేయకపోవడమే దీనికి ప్రధాన కారణం.

సింపుల్ క్లీనింగ్ ట్రిక్స్

కొన్ని సింపుల్ క్లీనింగ్ ట్రిక్స్‌తో వాటర్ బాటిల్‌ను శుభ్రంగా, వాసన రాకుండా చేయవచ్చు.

బేకింగ్ సోడా

బాటిల్‌లో 1 చెంచా బేకింగ్ సోడా వేసి, గోరువెచ్చని నీటితో నింపాలి. బాటిల్‌ను బాగా షేక్ చేసి, 20–30 నిమిషాల తర్వాత బ్రెష్‌తో శుభ్రంగా కడిగేయాలి. దీంతో వాసన, మరకలు రెండూ పోతాయి.

నిమ్మరసం, వేడినీరు

నిమ్మరసంలోని ఆమ్ల గుణం బాక్టీరియాను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. ఒక నిమ్మకాయ రసాన్ని బాటిల్‌లో పిండి, వేడినీటితో నింపాలి. 15–20 నిమిషాలు వదిలేసి, బ్రెష్‌తో శుభ్రంగా కడగాలి.

వెనిగర్‌

వెనిగర్ దుర్వాసన, బాక్టీరియాను తొలగించడంలో ప్రభావవంతంగా పనిచేస్తుంది. బాటిల్‌లో సగం వరకు నీళ్లు నింపి, 2–3 చెంచాల వెనిగర్ కలపాలి. రాత్రంతా అలా వదిలేసి, ఉదయం శుభ్రంగా కడగాలి.

ఉప్పు, ఐస్‌

బాటిల్‌లో కొద్దిగా దొడ్డు ఉప్పు, కొన్ని ఐస్ ముక్కలు వేయాలి. బాటిల్‌ను బాగా షేక్ చేసి, మంచి నీటితో కడగాలి. బాటిల్ లోపల పేరుకుపోయిన మరకలు తొలగిపోతాయి.

బ్రెష్‌తో క్లీనింగ్

చేతితో బాటిల్ లోపల సరిగ్గా శుభ్రం చేయలేం. పొడవాటి హ్యాండిల్ ఉన్న బాటిల్ బ్రెష్ వాడాలి. కడిగాక బాటిల్ మూత పెట్టకుండా కాసేపు ఆరబెట్టాలి.

