Telugu

గుమ్మడి గింజలను ప్రతిరోజూ ఎందుకు తినాలి?

life Sep 25 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:Getty
Telugu

గుండె ఆరోగ్యం

గుమ్మడి గింజలు ప్రతిరోజూ తింటే గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. మంచి కొవ్వులు, మెగ్నీషియం గుండె పనితీరును మెరుగుపరుస్తాయి. 

Image credits: Getty
Telugu

మెరుగైన జీర్ణక్రియ

ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉండే గుమ్మడి గింజలు పేగుల కదలికలను చురుకుగా మారుస్తాయి. ఇవి జీర్ణక్రియను మెరుగుపరిచి మలబద్ధకం రాకుండా అడ్డుకుంటాయి.

Image credits: Getty
Telugu

ఎముకల దృఢత్వం

గుమ్మడి గింజలు తినడం వల్ల ఎముకల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. 

Image credits: Getty
Telugu

రోగనిరోధక శక్తి

గుమ్మడి గింజలు తింటే రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. అందులో జింక్ వంటి ముఖ్యమైన పోషకాలు ఉంటాయి. 

Image credits: Getty
Telugu

బరువు నియంత్రణ

ప్రోటీన్, ఫైబర్, మంచి కొవ్వులు ఉండటం వల్ల గుమ్మడి గింజలు తింటే కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

యాంటీ ఆక్సిడెంట్ల సపోర్ట్

గుమ్మడి గింజల్లోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీరంలో ఆక్సీకరణ ఒత్తిడిని తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. 

Image credits: Getty
Telugu

ప్రశాంతమైన నిద్ర

నాడీ వ్యవస్థ పనితీరును మెరుగుపరచడంలో మెగ్నీషియం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. 

Image credits: Getty

knee pain: కింద కూర్చుని తింటున్నారా? అయితే ముందు ఇది తెలుసుకోండి

Silver Anklets: పాదాల అందాన్ని పెంచే డైలీవేర్ పట్టీల డిజైన్లు

Bangkok Tour : ఇండియన్స్ ఎందుకు ఎక్కువగా బ్యాంకాక్ కు వెళ్తారో తెలుసా?

Blouse Sleeves: మీ చీరలకు అద్భుతమైన లుక్ తెచ్చే బ్లౌజ్ స్లీవ్ డిజైన్లు