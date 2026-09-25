గుమ్మడి గింజలు ప్రతిరోజూ తింటే గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది. మంచి కొవ్వులు, మెగ్నీషియం గుండె పనితీరును మెరుగుపరుస్తాయి.
ఫైబర్ పుష్కలంగా ఉండే గుమ్మడి గింజలు పేగుల కదలికలను చురుకుగా మారుస్తాయి. ఇవి జీర్ణక్రియను మెరుగుపరిచి మలబద్ధకం రాకుండా అడ్డుకుంటాయి.
గుమ్మడి గింజలు తినడం వల్ల ఎముకల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
గుమ్మడి గింజలు తింటే రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. అందులో జింక్ వంటి ముఖ్యమైన పోషకాలు ఉంటాయి.
ప్రోటీన్, ఫైబర్, మంచి కొవ్వులు ఉండటం వల్ల గుమ్మడి గింజలు తింటే కడుపు నిండిన భావన కలుగుతుంది.
గుమ్మడి గింజల్లోని యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు శరీరంలో ఆక్సీకరణ ఒత్తిడిని తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి.
నాడీ వ్యవస్థ పనితీరును మెరుగుపరచడంలో మెగ్నీషియం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
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