చలికాలంలో ఉసిరి రసం ఎందుకు తాగాలి?

ఉసిరిలో విటమిన్ బి, సి, ఐరన్, కాల్షియం, ఫైబర్ ఉంటాయి. ఇది రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేయడానికి, ఇన్ఫెక్షన్లు, జలుబు, జ్వరం వంటి వాటితో పోరాడటానికి సహాయపడుతుంది.
ఉసిరి రసంలో అధిక ఫైబర్ కంటెంట్, జీర్ణ ఎంజైమ్లను ఉత్తేజపరిచే సామర్థ్యం ఉంటుంది. ఇది ఎసిడిటీ, కడుపు ఉబ్బరం, మలబద్ధకం నుండి ఉపశమనం పొందడంలో సహాయపడతాయి.
యాంటీఆక్సిడెంట్లు, అవసరమైన ఖనిజాలు చెడు కొలెస్ట్రాల్ను తగ్గించడానికి, రక్తపోటును నియంత్రించడానికి సహాయపడతాయి.
ఉసిరిలో క్రోమియం ఉంటుంది. ఇది ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీకి మద్దతు ఇస్తుంది, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది.
ఉసిరి రసం జీవక్రియను పెంచుతుంది, కడుపు నిండిన అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. ఇది కొవ్వును కరిగించడానికి, ఆకలిని నియంత్రించడానికి సహాయపడుతుంది.
ఉసిరిలోని కెరోటిన్, విటమిన్ ఎ కంటి చూపును మెరుగుపరచడానికి, శుక్లాలు, రేచీకటి వంటి సమస్యల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి సహాయపడతాయి.
ఉసిరి రసాన్ని వారానికోసారి తాగేందుకు ప్రయత్నించండి. వీలైతే నాలుగైదు సార్లు తాగినా మంచిదే. రసం తీయలేకపోతే నేరుగా ఉసిరికాయ తినేయండి.
