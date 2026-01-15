Telugu

జ్ఞాపకశక్తిని పెంచే అద్భుతమైన ఫుడ్స్ ఇవిగో!

health-life Jan 15 2026
Author: Kavitha G Image Credits:Getty
Telugu

చేపలు

సాల్మన్, సార్డినెస్ లాంటి చేపలు మెదడు కణాల నిర్మాణం, పనితీరుకు కీలకం. ఇవి రక్త ప్రసరణ, ఏకాగ్రతను మెరుగుపరుస్తాయి.

Image credits: Getty
Telugu

బ్లూబెర్రీ

బ్లూబెర్రీలు మెదడుకు రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. ఇవి ఏకాగ్రత, జ్ఞాపకశక్తిని మెరుగుపరుస్తాయి.

Image credits: Getty
Telugu

వాల్‌నట్స్

వాల్‌నట్స్‌లో ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, విటమిన్లు, ఖనిజాలు ఉంటాయి. ఇవి మెదడు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది.

Image credits: Getty
Telugu

అవకాడో

అవకాడోలో మోనోశాచురేటెడ్ కొవ్వులు ఉంటాయి. ఇవి మెదడుకు రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తాయి.

Image credits: Getty
Telugu

డార్క్ చాక్లెట్

డార్క్ చాక్లెట్‌లోని ఫ్లేవనాయిడ్లు, కెఫిన్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు జ్ఞాపకశక్తిని, ఏకాగ్రతను మెరుగుపరుస్తాయి.

Image credits: Getty

అల్లాన్ని రోజూ తినొచ్చా? తింటే ఏమవుతుంది?

ఈ అలవాట్లు ఒత్తిడిని మరింత పెంచుతాయి తెలుసా?

రాత్రి పడుకునే ముందు జీలకర్ర వాటర్ తాగితే ఏమవుతుందో తెలుసా?

రాత్రిపూట పెరుగు తినొచ్చా? తింటే ఏమవుతుంది?