Telugu

Lemon: నిమ్మకాయను ఇన్ని రకాలుగా కూడా వాడొచ్చని మీకు తెలుసా?

life Jan 16 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Getty
Telugu

ఫ్రిజ్‌లోని దుర్వాసన

ఆహార పదార్థాలు నిల్వ చేయడం వల్ల ఫ్రిజ్‌లో దుర్వాసన వస్తుంటుంది. ఫ్రిజ్‌లోని దుర్వాసనను తొలగించడానికి నిమ్మకాయ చాలు. ఒక గిన్నెలో నిమ్మకాయను ఉంచితే సరి.

Image credits: Getty
Telugu

దుస్తులపై మరకలు..

దుస్తులపై పడిన మొండి మరకలను తొలగించడానికి కూడా నిమ్మకాయ పనిచేస్తుంది. మరక ఉన్న బట్టను చల్లటి నీటిలో నానబెట్టాలి. తర్వాత నిమ్మకాయతో బాగా రుద్ది ఉతికితే చాలు.

Image credits: Getty
Telugu

ఆహార పదార్థాల దుర్వాసన

వంటగదిలో వచ్చే ఆహార పదార్థాల దుర్వాసనను నిమ్మకాయతో సులభంగా తొలగించవచ్చు. నీటిలో నిమ్మరసం కలిపి వంటగదిలో స్ప్రే చేస్తే సరిపోతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

బెడ్‌షీట్ శుభ్రత

బెడ్‌షీట్‌ను శుభ్రం చేయడానికి, మంచి సువాసన రావడానికి నిమ్మకాయ మంచిది. వేడి నీటిలో కొద్దిగా నిమ్మరసం వేసి, ఆ నీటిలో బెడ్‌షీట్‌ను నానబెట్టాలి. 

Image credits: Getty
Telugu

మైక్రోవేవ్ శుభ్రపరచడం

నిమ్మకాయను ఉపయోగించి మైక్రోవేవ్‌ను సులభంగా శుభ్రం చేయవచ్చు. ఒక గిన్నెలో నిమ్మకాయ, నీళ్లు కలిపి మైక్రోవేవ్‌లో వేడి చేయాలి. తర్వాత క్లాత్ తో శుభ్రం చేస్తే సరిపోతుంది..

Image credits: Getty
Telugu

కటింగ్ బోర్డ్

వంటగదిలో వాడే కటింగ్ బోర్డును శుభ్రపరిచి, క్రిమిరహితం చేయడానికి నిమ్మకాయ చాలు. కటింగ్ బోర్డుపై కొద్దిగా ఉప్పు చల్లి, నిమ్మకాయతో బాగా రుద్ది కడిగితే సరిపోతుంది.

Image credits: Getty
Telugu

సింక్‌లోని దుర్వాసన

నిమ్మకాయతో వంటగది సింక్‌లోని దుర్వాసనను తొలగించవచ్చు. కొద్దిగా నీటిలో నిమ్మరసం కలిపి సింక్‌లో పోస్తే సరిపోతుంది.

Image credits: Getty

8 గ్రాముల్లో షార్ట్ నల్లపూసల దండ.. ట్రెండీ డిజైన్స్ ఇవిగో

జ్ఞాపకశక్తిని పెంచే అద్భుతమైన ఫుడ్స్ ఇవిగో!

కళ్లు చెదిరే డిజైన్లలో వెండి ఉంగరాలు.. చూసేయండి

కంటికింపుగా నెమలి డిజైన్ వెండి ఉంగరాలు