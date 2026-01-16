Lemon: నిమ్మకాయను ఇన్ని రకాలుగా కూడా వాడొచ్చని మీకు తెలుసా?

ఆహార పదార్థాలు నిల్వ చేయడం వల్ల ఫ్రిజ్లో దుర్వాసన వస్తుంటుంది. ఫ్రిజ్లోని దుర్వాసనను తొలగించడానికి నిమ్మకాయ చాలు. ఒక గిన్నెలో నిమ్మకాయను ఉంచితే సరి.
దుస్తులపై పడిన మొండి మరకలను తొలగించడానికి కూడా నిమ్మకాయ పనిచేస్తుంది. మరక ఉన్న బట్టను చల్లటి నీటిలో నానబెట్టాలి. తర్వాత నిమ్మకాయతో బాగా రుద్ది ఉతికితే చాలు.
వంటగదిలో వచ్చే ఆహార పదార్థాల దుర్వాసనను నిమ్మకాయతో సులభంగా తొలగించవచ్చు. నీటిలో నిమ్మరసం కలిపి వంటగదిలో స్ప్రే చేస్తే సరిపోతుంది.
బెడ్షీట్ను శుభ్రం చేయడానికి, మంచి సువాసన రావడానికి నిమ్మకాయ మంచిది. వేడి నీటిలో కొద్దిగా నిమ్మరసం వేసి, ఆ నీటిలో బెడ్షీట్ను నానబెట్టాలి.
నిమ్మకాయను ఉపయోగించి మైక్రోవేవ్ను సులభంగా శుభ్రం చేయవచ్చు. ఒక గిన్నెలో నిమ్మకాయ, నీళ్లు కలిపి మైక్రోవేవ్లో వేడి చేయాలి. తర్వాత క్లాత్ తో శుభ్రం చేస్తే సరిపోతుంది..
వంటగదిలో వాడే కటింగ్ బోర్డును శుభ్రపరిచి, క్రిమిరహితం చేయడానికి నిమ్మకాయ చాలు. కటింగ్ బోర్డుపై కొద్దిగా ఉప్పు చల్లి, నిమ్మకాయతో బాగా రుద్ది కడిగితే సరిపోతుంది.
నిమ్మకాయతో వంటగది సింక్లోని దుర్వాసనను తొలగించవచ్చు. కొద్దిగా నీటిలో నిమ్మరసం కలిపి సింక్లో పోస్తే సరిపోతుంది.
