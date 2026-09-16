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గుడ్లు ఉడకబెట్టిన నీళ్లను మొక్కలకు ఎందుకు పోయాలి?

life Sep 16 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:AI Image
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గుడ్లు ఉడకబెట్టిన నీళ్లు ఏం చేయాలి?

గుడ్లు ఉడకబెట్టిన నీళ్లను మొక్కలకు వేస్తే ఎంతో మంచిది.  ఈ నీటిని వాడటం వల్ల వేర్లు దృఢంగా మారి, మొక్కలు పచ్చగా కళకళలాడుతూ పెరుగుతాయి.

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పూలు బాగా పూస్తాయి

గులాబీ, మందార, కూరగాయల మొక్కలకు గుడ్ల నీరు అమృతంలా పనిచేస్తుంది. ఈ నీళ్లు వాడడం వల్ల మొక్కల్లో మొగ్గలు పెరిగి గుత్తులు గుత్తులుగా పూలు పూస్తాయి.

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నేల సారం పెరుగుతుంది

రసాయన ఎరువులకు బదులుగా ఈ గుడ్లు సహజమైన నీటిని వాడితే నేల pH స్థాయి బ్యాలెన్స్‌గా ఉంటుంది. అలాగే మట్టి సారం పెరుగుతుంది.

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వాడే సరైన విధానం

గుడ్లు ఉడకబెట్టిన వేడి నీటిని పోయకండి ఆ నీరు పూర్తిగా చల్లారిన తరువాత మొక్కల మొదళ్లలో పోయాలి.

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ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి

గుడ్లు ఉడకబెట్టేటప్పుడు నీటిలో ఉప్పు వేస్తే మాత్రం ఆ నీటిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మొక్కలకు వాడకండి. ఉప్పు వేయని నీటిని మాత్రవే వాడాలి.

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