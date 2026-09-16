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Kurta Set: ఈ కాలం అమ్మాయిలు మెచ్చే ట్రెండీ కుర్తా సెట్స్..!

life Sep 16 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Myntra
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ప్లాజో సెట్...

పెప్లమ్ టాప్ కి.. కాంట్రాస్ట్ కలర్ లో ప్లాజో సెట్ వస్తుంది. ఇలాంటి సెట్స్ కాలేజీ, ఆఫీస్ కి ట్రై చేయచ్చు. చాలా ట్రెండీగా కనిపిస్తారు.

Image credits: Myntra
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కార్డ్ సెట్...

ఇలాంటి కార్డ్ సెట్స్ లో మీరు చాలా ట్రెండీగా కనిపిస్తారు.  డైలీవేర్ కి ఇవి చాలా బాగుంటాయి.

Image credits: Myntra
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ఫ్లోరల్ సెట్..

ఇలాంటి ఫ్లోరల్ కుర్తా సెట్స్ లో చాలా ట్రెండీగా కనిపిస్తారు.  టాప్ కొంచెం షార్ట్ గా ఉంటుంది. కానీ, మంచి లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: Myntra
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బాందినీ సెట్...

ఇది కూడా కార్డ్ సెట్. డైలీవేర్ కి బాగుంటుంది. బాందినీ  ప్రింట్స్ లో ఉన్న కుర్తాలు ఎప్పుడూ ట్రెండీగానే ఉంటాయి.

Image credits: Myntra
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ట్రెండీ డిజైన్..

ఇలాంటి డిజైన్లు ఈ మధ్య చాలా ట్రెండీగా ఉంటాయి. డైలీవేర్ కి ఇవి చాలా బాగుంటాయి,

Image credits: Myntra

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