నీర్ దోశను నోట్లో వేసుకుంటే కరిగిపోయేలా చేయాలంటే ఈ టిప్స్ ఫాలో అవ్వండి. బియ్యాన్ని రుబ్బే ముందు కనీసం 4-5 గంటల పాటు నానబెట్టాలి. అప్పుడే పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది.
నీర్ దోశ చాలా సాఫ్ట్గా రావాలంటే సోనా మసూరి లేదా ఇతర సన్న బియ్యాన్ని వాడటం మంచిది. లావు బియ్యంతో దోశలు అంత మెత్తగా రావు.
పిండి పాలు లాగా పల్చగా, ఎలాంటి ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి. పిండి గట్టిగా ఉంటే జల్లెడ లాంటి నీర్ దోశలు వేయడం అస్సలు కుదరదు.
మామూలు దోశల్లాగా గరిటెతో పిండిని పెనం మీద రుద్దకండి. దోశ పెనం మీద గుండ్రంగా పిండిని పోస్తే చాలు, అది దానంతట అదే పల్చగా విస్తరిస్తుంది.
పెనం మీద పిండి పోసిన వెంటనే దోశపై మూత పెట్టండి. ఆ ఆవిరికే దోశ చక్కగా ఉడికిపోయి, మెత్తగా వస్తుంది.
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