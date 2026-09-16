Telugu

నోట్లో కరిగిపోయే నీర్ దోశ!

food-life Sep 16 2026
Author: Nandini Arava Image Credits:Instagram
Telugu

బియ్యాన్ని బాగా నానబెట్టండి

నీర్ దోశను నోట్లో వేసుకుంటే కరిగిపోయేలా చేయాలంటే ఈ  టిప్స్ ఫాలో అవ్వండి. బియ్యాన్ని రుబ్బే ముందు కనీసం 4-5 గంటల పాటు నానబెట్టాలి. అప్పుడే పర్ఫెక్ట్‌గా వస్తుంది.

Image credits: Instagram
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సన్న బియ్యం వాడండి

నీర్ దోశ చాలా సాఫ్ట్‌గా రావాలంటే సోనా మసూరి లేదా ఇతర సన్న బియ్యాన్ని వాడటం మంచిది. లావు బియ్యంతో దోశలు అంత మెత్తగా రావు.

Image credits: Instagram
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పిండి పల్చగా ఉండాలి

పిండి పాలు లాగా పల్చగా, ఎలాంటి ఉండలు లేకుండా కలుపుకోవాలి. పిండి గట్టిగా ఉంటే జల్లెడ లాంటి నీర్ దోశలు వేయడం అస్సలు కుదరదు.

Image credits: Instagram@youreverydaycook
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పెనం మీద పిండిని రుద్దకండి

మామూలు దోశల్లాగా గరిటెతో పిండిని పెనం మీద రుద్దకండి. దోశ పెనం మీద గుండ్రంగా పిండిని పోస్తే చాలు, అది దానంతట అదే పల్చగా విస్తరిస్తుంది.

Image credits: Instagram@youreverydaycook
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మూతపెట్టి ఉడికించండి

పెనం మీద పిండి పోసిన వెంటనే దోశపై మూత పెట్టండి. ఆ ఆవిరికే దోశ చక్కగా ఉడికిపోయి, మెత్తగా వస్తుంది.

Image credits: Instagram@easy.cookingbites

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