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Light Weight Gold Rings: తక్కువ బరువులో వావ్ అనిపించే గోల్డ్ రింగ్స్

life Sep 16 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Instagram@junu_aj_gold
Telugu

లైట్ వెయిట్ డిజైన్..

వంకీ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ ఉంగరం చాలా తక్కువ బరువులోనే ఈజీగా మనకు లభిస్తుంది. టూ లేయర్ లో ఉన్న ఈ డిజైన్ చేతి వేళ్లకు చాలా అందంగా ఉంటుంది. 

Image credits: Instagram@junu_aj_gold
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స్టోన్స్ ఉంగరం

ఒకటి నుంచి రెండు గ్రాముల బరువుండే ఈ స్టోన్ ఉంగరం చాలా సింపుల్‌గా, ఎలిగెంట్‌గా కనిపిస్తుంది. రోజువారీ వాడకంతో పాటు ఆఫీస్, కాలేజీలకు కూడా ఈ ఉంగరం బెస్ట్ ఆప్షన్.

Image credits: Instagram@junu_aj_gold
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డిజైన్ ఉంగరం

హార్ట్, ఫ్లవర్ డిజైన్‌తో ఉండే ఉంగరాలను 2 నుంచి 3 గ్రాముల్లో తయారు చేసుకోవచ్చు. ఈ డిజైన్‌లో సంప్రదాయ, ఆధునిక లుక్స్ కలగలిపి కనిపిస్తాయి.

Image credits: Gemini AI
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మినిమల్ డైమండ్ కట్ రింగ్

చిన్న డైమండ్ కట్ లేదా జిర్కాన్ స్టోన్‌తో ఉండే ఉంగరాన్ని 1.5 నుంచి 2.5 గ్రాముల్లో తయారు చేస్తారు. ఇది బరువులో తేలికగా ఉన్నప్పటికీ, చూడటానికి చాలా ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తుంది.

Image credits: Instagram@junu_aj_gold
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రింగ్స్ డిజైన్స్..

 రింగ్స్ డిజైన్ లో ఉన్న ఈ డిజైన్ చాలా మంచి లుక్ ఇస్తుంది. ఈ ఉంగరం 2 నుంచి 3 గ్రాముల్లోనే ఈజీగా డిజైన్ చేయించుకోవచ్చు.

Image credits: Instagram@junu_aj_gold

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