Bangles: ఎంత చూసినా మళ్లీ మళ్లీ చూడాలనిపించే గాజుల డిజైన్లు..

ముత్యాలతో చేసిన ఈ గాజులు చేతులకే అందాన్ని తెస్తాయి. పట్టుచీరల మీదకు, లెహంగాల మీదకు చాలా అందంగా కనిపిస్తాయి.
పెళ్లిళ్లు, పండుగల సమయాల్లో ప్రత్యేక లుక్ ఇవ్వడానికి కుందన్ , పోల్కీ వర్క్ చేసిన వెడల్పునైన గాజులు ఎప్పుడూ ట్రెండ్లో ఉంటాయి.
లక్ష్మీ దేవి కాసులతో ఉన్న ఈ బ్యాంగిల్స్ మంచి ట్రెడిషన్ లుక్ ఇస్తాయి. చేతులకు చాలా అందంగా కనపడతాయి.
రోజూవారీ లేదా పార్టీవేర్ కోసం తేలికపాటి బరువుతో మెరిసే డైమండ్ కట్ , స్టోన్స్ పొదిలిన గాజులు చక్కటి ఎంపిక. మంచి రాయల్ లుక్ ఇస్తాయి.
లక్ష్మీదేవి రూపంతో ఉన్న ఈ గాజులు చేతులకు రాయల్ లుక్ ఇస్తాయి. చీరల మీదకు పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అవుతాయి.
ట్రెండీ ఫ్యాషన్ను ఇష్టపడే యువతుల వరకు అందరి మొదటి ఎంపిక ముత్యాల పూసల గాజులు చీరలకైనా, లెహంగాకైనా, మోడరన్ డ్రెస్సులకైనా ముత్యాల గాజులు చేతులకు అద్భుతమైన, రాయల్ లుక్ను అందిస్తాయి.
టెంపుల్ జ్యువెలరీ డిజైన్లతో వచ్చే ఈ ఆంటిక్ గాజులు పట్టు చీరలు, సాంప్రదాయ వస్త్రధారణకు అద్భుతమైన సరిపోతాయి.
ట్రెడిషనల్ బ్యాంగిల్స్ చేతులకు మంచి లుక్ ఇస్తాయి. పట్టుచీరలకు ఇలాంటివి మంచి లుక్ ఇస్తాయి.
బంగారు రంగు లేదా ఆంటిక్ ఫినిషింగ్ గాజుల మధ్యలో రాళ్లు పొదిలిన డిజైన్లు ట్రెడిషనల్ వేడుకల్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి.
మధ్యలో మెరిసే కుందన్ లేదా పోల్కీ స్టోన్స్ ఉండి, చుట్టూ స్టోన్స్ బోర్డర్ వచ్చే గాజుల డిజైన్లు పెళ్లి వేడుకలకు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటాయి.
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