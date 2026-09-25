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Bangles: ఎంత చూసినా మళ్లీ మళ్లీ చూడాలనిపించే గాజుల డిజైన్లు..

life Sep 25 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Southindia jewellery
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ముత్యాల గాజులు..

ముత్యాలతో చేసిన ఈ గాజులు చేతులకే అందాన్ని తెస్తాయి. పట్టుచీరల మీదకు,  లెహంగాల మీదకు చాలా అందంగా  కనిపిస్తాయి.

Image credits: Southindia jewellery
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ట్రెడిషనల్ కుందన్ బ్యాంగిల్స్..

పెళ్లిళ్లు, పండుగల సమయాల్లో ప్రత్యేక లుక్ ఇవ్వడానికి కుందన్ , పోల్కీ వర్క్ చేసిన వెడల్పునైన గాజులు ఎప్పుడూ ట్రెండ్‌లో ఉంటాయి.

Image credits: Southindia jewellery
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లక్ష్మీ కాసు బ్యాంగిల్స్..

లక్ష్మీ దేవి కాసులతో ఉన్న ఈ బ్యాంగిల్స్ మంచి ట్రెడిషన్ లుక్ ఇస్తాయి.  చేతులకు చాలా అందంగా కనపడతాయి.

Image credits: Southindia jewellery
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స్టోన్-స్టడెడ్ డైమండ్-కట్ బ్యాంగిల్స్

 రోజూవారీ లేదా పార్టీవేర్ కోసం తేలికపాటి బరువుతో మెరిసే డైమండ్ కట్ , స్టోన్స్ పొదిలిన గాజులు చక్కటి ఎంపిక. మంచి రాయల్ లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: Southindia jewellery
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లక్ష్మీదేవి గాజులు..

లక్ష్మీదేవి రూపంతో ఉన్న ఈ గాజులు చేతులకు రాయల్ లుక్ ఇస్తాయి.  చీరల మీదకు పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అవుతాయి.

Image credits: Southindia jewellery
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ముత్యాల గాజులు

ట్రెండీ ఫ్యాషన్‌ను ఇష్టపడే యువతుల వరకు అందరి మొదటి ఎంపిక ముత్యాల పూసల గాజులు  చీరలకైనా, లెహంగాకైనా, మోడరన్ డ్రెస్సులకైనా ముత్యాల గాజులు చేతులకు అద్భుతమైన, రాయల్ లుక్‌ను అందిస్తాయి.

Image credits: Southindia jewellery
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ఆంటిక్ గోల్డ్ ఫినిష్ గాజులు :

 టెంపుల్ జ్యువెలరీ డిజైన్లతో వచ్చే ఈ ఆంటిక్ గాజులు పట్టు చీరలు, సాంప్రదాయ వస్త్రధారణకు అద్భుతమైన సరిపోతాయి.

Image credits: Southindia jewellery
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ట్రెడిషనల్ బ్యాంగిల్స్..

ట్రెడిషనల్ బ్యాంగిల్స్  చేతులకు మంచి లుక్ ఇస్తాయి.  పట్టుచీరలకు ఇలాంటివి మంచి లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: Southindia jewellery
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గోల్డెన్ బ్యాంగిల్స్

 బంగారు రంగు లేదా ఆంటిక్ ఫినిషింగ్ గాజుల మధ్యలో రాళ్లు పొదిలిన డిజైన్లు ట్రెడిషనల్ వేడుకల్లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి.

Image credits: Southindia jewellery
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కుందన్ కాంబినేషన్ గాజులు

మధ్యలో మెరిసే కుందన్ లేదా పోల్కీ స్టోన్స్ ఉండి, చుట్టూ స్టోన్స్  బోర్డర్ వచ్చే గాజుల డిజైన్లు పెళ్లి వేడుకలకు పర్ఫెక్ట్‌గా ఉంటాయి.

Image credits: Southindia jewellery

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