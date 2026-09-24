Blouse Designs: లెహంగా, చీరల మీదకు అదిరిపోయే బ్లౌజు డిజైన్లు

ఫ్యాషన్ సెన్స్తో అదరగొట్టాలంటే.. ఈ కట్ స్లీవ్ హాఫ్ బ్లౌజ్ డిజైన్స్ ట్రై చేయండి. ఇలాంటి ప్యాడెడ్ బ్లౌజులు వేసుకుంటే లుక్ చాలా బాగా కనపడుతుంది.
మీ చీరకు స్టైలిష్ లుక్ ఇవ్వడానికి ప్యాడెడ్ ప్యాటర్న్తో ఉన్న బ్రైట్ కలర్ స్వీట్ హార్ట్ నెక్ బ్లౌజ్ వేసుకోవచ్చు. ఈ బ్లౌజ్ డిజైన్ మీకు మంచి గ్లామరస్ లుక్ ఇస్తుంది.
హెవీ డిజైనర్ బ్లౌజులు ఇష్టం లేకపోతే.. ఇలాంటి సింపుల్ త్రెడ్ ఎంబ్రాయిడరీ వీ-నెక్ బ్లౌజులను హాఫ్ స్లీవ్స్తో ట్రై చేయండి. ఈ డిజైన్ కాటన్ చీరలు, పలాజోల మీదకు చాలా బాగుంటుంది.
చీరల్లోనూ అట్రాక్టివ్ లుక్ కోసం ఈ స్కూప్ నెక్ నూడుల్ స్ట్రాప్ బ్లౌజ్ వేసుకోవచ్చు. అందమైన త్రెడ్ వర్క్ ఉన్న ఈ బ్లౌజ్ ప్యాడెడ్ మోడల్లో వస్తుంది.
లైట్ వెయిట్ చీరల మీదకు ఈ రెడీమేడ్ డబుల్ డోరీ ప్యాటర్న్ ప్యాడెడ్ బ్లౌజ్ పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది. ప్రస్తుతం ఈ హాఫ్ బ్లౌజ్ డిజైన్ బాగా ట్రెండింగ్లో ఉంది.
మీ చీర మీదకు సింపుల్ ఐవరీ బ్లౌజ్ వేసుకోవాలనుకుంటే.. హాఫ్ స్లీవ్స్తో ఉన్న డీప్ నెక్ బ్లౌజ్ ట్రై చేయండి. ఇది మీకు మంచి రాయల్ లుక్ ఇస్తుంది.
మీరు పార్టీ వేర్ బ్లౌజ్ కోసం వెతుకుతుంటే.. ఈ బ్లాక్ కలర్ గోల్డెన్ బార్డర్ స్క్వేర్ నెక్ బ్లౌజ్ బెస్ట్ ఆప్షన్. ఈ కలర్ ఏ చీరకైనా పర్ఫెక్ట్గా మ్యాచ్ అవుతుంది.
ప్లెయిన్ ప్యాటర్న్లో హాఫ్ కట్ స్లీవ్ బ్లౌజ్ కావాలంటే ఈ మోడల్ ఎంచుకోండి. ఈ సీక్విన్ లేస్ సాటిన్ బ్లౌజ్ మీకు ఎప్పుడూ బోల్డ్ అండ్ స్టైలిష్ లుక్ ఇస్తుంది.
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