Telugu

మహిళల్లో బెల్లీ ఫ్యాట్ పెరగడానికి కారణం ఇదే

life Oct 18 2025
Author: Haritha Chappa Image Credits:Social media
Telugu

హార్మోన్ల మార్పులు

ముప్పై ఏళ్ల వయసు దాటాక మహిళలకు బెల్లీ ఫ్యాట్ పెరుగుతుంది.  వయసు పెరిగే కొద్దీ ఈస్ట్రోజెన్ హార్మోన్ల స్థాయి తగ్గుతుంది. దీనివల్ల నడుము, తొడల నుంచి కొవ్వు పొట్ట భాగానికి చేరుతుంది.

Image credits: Social Media
Telugu

జీవక్రియ మందగించడం

వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ జీవక్రియ మందగిస్తుంది.  దీనివల్ల కేలరీలు బర్న్ కావు. అది పొట్ట భాగంలో కొవ్వుగా మారుతుంది. 

Image credits: Social Media
Telugu

కండరాల నష్టం

వయసు పెరిగాక కండరాల నష్టం జరుగుతుంది. ఇది పొట్ట చుట్టూ కొవ్వు పెరగడానికి దారితీస్తుంది.

Image credits: Freepik
Telugu

ఎలా తగ్గించుకోవాలి?

ప్రతిరోజూ వ్యాయామం చేయడం మంచిది. అప్పుడే కేలరీలు బర్న్ అవుతాయి. కొవ్వు పేరుకుపోకుండా ఉంటుంది.

Image credits: Getty
Telugu

ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం

మీరు తినే ఆహారంలో ధాన్యాలు, పండ్లు, కూరగాయలు, తక్కువ కొవ్వు ఉన్న ఆహారాలు ఉండేలా చూసుకోండి.

Image credits: Getty
Telugu

ఉప్పును తగ్గించండి

ఉప్పు అధికంగా తింటే కడుపుబ్బరం వస్తుంది. పిజ్జా, బర్గర్ లాంటి బయటి ఆహారాలకు దూరంగా ఉండండి.

Image credits: Getty
Telugu

ఒత్తిడి వద్దు

ఒత్తిడి స్థాయిలను తగ్గించుకోవాలి.  ధ్యానం, లోతైన శ్వాస వ్యాయామాలు చేస్తూ ఉండాలి.

Image credits: Pexels
Telugu

తగినంత నిద్ర

నిద్ర తగ్గినా కూడా హార్మోన్ల అసమతుల్యత వస్తుంది. ఇది బరువు పెరిగేలా చేస్తుంది. కాబట్టి ప్రతిరాత్రి ఎనిమిది గంటలు నిద్రపోవాలి.

Image credits: Social Media

నార్మల్ మెహందీ కాదు.. ఇవి 3డి మోడల్ మోహందీ డిజైన్స్

దీపావళి నాడు ఈ జ్యువెలరీ పెట్టుకున్నారంటే మీ లుక్ వేరే లెవెల్

ఈ ఎత్నిక్ వేర్ తో మీ దీపావళి మరింత ప్రత్యేకంగా మారడం పక్కా..

శుక్రవారం నాడు ఈ పనులు అస్సలు చేయకూడదు.. ఎందుకో తెలుసా?