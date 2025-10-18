మహిళల్లో బెల్లీ ఫ్యాట్ పెరగడానికి కారణం ఇదే

ముప్పై ఏళ్ల వయసు దాటాక మహిళలకు బెల్లీ ఫ్యాట్ పెరుగుతుంది. వయసు పెరిగే కొద్దీ ఈస్ట్రోజెన్ హార్మోన్ల స్థాయి తగ్గుతుంది. దీనివల్ల నడుము, తొడల నుంచి కొవ్వు పొట్ట భాగానికి చేరుతుంది.
వయసు పెరుగుతున్న కొద్దీ జీవక్రియ మందగిస్తుంది. దీనివల్ల కేలరీలు బర్న్ కావు. అది పొట్ట భాగంలో కొవ్వుగా మారుతుంది.
వయసు పెరిగాక కండరాల నష్టం జరుగుతుంది. ఇది పొట్ట చుట్టూ కొవ్వు పెరగడానికి దారితీస్తుంది.
ప్రతిరోజూ వ్యాయామం చేయడం మంచిది. అప్పుడే కేలరీలు బర్న్ అవుతాయి. కొవ్వు పేరుకుపోకుండా ఉంటుంది.
మీరు తినే ఆహారంలో ధాన్యాలు, పండ్లు, కూరగాయలు, తక్కువ కొవ్వు ఉన్న ఆహారాలు ఉండేలా చూసుకోండి.
ఉప్పు అధికంగా తింటే కడుపుబ్బరం వస్తుంది. పిజ్జా, బర్గర్ లాంటి బయటి ఆహారాలకు దూరంగా ఉండండి.
ఒత్తిడి స్థాయిలను తగ్గించుకోవాలి. ధ్యానం, లోతైన శ్వాస వ్యాయామాలు చేస్తూ ఉండాలి.
నిద్ర తగ్గినా కూడా హార్మోన్ల అసమతుల్యత వస్తుంది. ఇది బరువు పెరిగేలా చేస్తుంది. కాబట్టి ప్రతిరాత్రి ఎనిమిది గంటలు నిద్రపోవాలి.
నార్మల్ మెహందీ కాదు.. ఇవి 3డి మోడల్ మోహందీ డిజైన్స్
దీపావళి నాడు ఈ జ్యువెలరీ పెట్టుకున్నారంటే మీ లుక్ వేరే లెవెల్
ఈ ఎత్నిక్ వేర్ తో మీ దీపావళి మరింత ప్రత్యేకంగా మారడం పక్కా..
శుక్రవారం నాడు ఈ పనులు అస్సలు చేయకూడదు.. ఎందుకో తెలుసా?