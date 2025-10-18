Telugu

నార్మల్ మెహందీ కాదు.. ఇవి 3డి మోడల్ మోహందీ డిజైన్స్

life Oct 18 2025
Author: ramya Sridhar Image Credits:Pinterest
గుండ్రని టిక్కీ 3D మెహందీ డిజైన్

గుండ్రని టిక్కీ ఆకారంలో కమలం గీసి, చుట్టూ ఆకులతో డిజైన్ వేసి ఖాళీ స్థలాన్ని మెహందీతో నింపాలి. లుక్ చాలా బాగుంటుంది.

Image credits: Pinterest
రోజ్ ప్యాటర్న్ 3D మెహందీ డిజైన్

రోజ్ ప్యాటర్న్‌లో కూడా ఇలాంటి 3D డిజైన్‌ను సులభంగా వేసుకోవచ్చు. పక్కన ఒక గుండ్రని డిజైన్ వేసి, మిగిలిన చోట గులాబీ పువ్వులు గీసి, ఖాళీ స్థలాన్ని నింపితే మీ డిజైన్ పూర్తవుతుంది.

Image credits: Pinterest
వెనుక చేతికి కమలం 3D మెహందీ డిజైన్

వెనుక చేతికి కమలంతో కూడిన ఈ 3D డిజైన్‌ను సులభంగా వేసుకోవచ్చు. దీనికోసం మధ్యలో పెద్ద కమలం గీసి, వేళ్లపై చిన్న చిన్న కమలాలు వేసి ఖాళీ స్థలాన్ని మెహందీతో నింపాలి.

Image credits: Pinterest
ముందు చేతికి 3D మెహందీ డిజైన్

ముందు చేతికి ఇలాంటి 3D డిజైన్‌ను చాలా సులభంగా పెట్టుకోవచ్చు. మధ్యలో గుండ్రని డిజైన్ వేసి, చుట్టూ కమలాలు గీసి మెహందీతో నింపి డిజైన్‌ను పూర్తి చేయండి.

Image credits: Pinterest
చెక్ ప్యాటర్న్‌లో 3D మెహందీ డిజైన్

మధ్యలో గుండ్రంగా గీసి, దాన్ని చెక్ ప్యాటర్న్‌తో నింపండి. ఇప్పుడు దాని చుట్టూ కమలాలు, ఇతర డిజైన్లు వేసి, మిగిలిన ఖాళీ స్థలాన్ని మెహందీతో నింపండి.

Image credits: Pinterest
పువ్వుల 3D మెహందీ డిజైన్

పువ్వుల మెహందీ  ఈ డిజైన్ 3D స్టైల్‌లో చేతులకు నిండుగా కనిపిస్తుంది. దీన్ని మీరు చాలా సులభంగా చేతులకు పెట్టుకోవచ్చు.

Image credits: Pinterest
ముందు, వెనుక చేతికి 3D మెహందీ డిజైన్

వెనుక, ముందు చేతుల కోసం ఈ రకమైన 3D మెహందీ డిజైన్ దీపావళికి చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఇందులో మధ్యలో మీరు కమలం, గులాబీ, ఇతర పువ్వుల డిజైన్లు వేసుకోవచ్చు. 

Image credits: Pinterest

