Water Bottle Lines: వాటర్ బాటిల్ పై వంకర గీతలు ఎందుకుంటాయి?

వాటర్ బాటిళ్లపై కనిపించే ఈ వంకర గీతలు కేవలం అందం కోసం మాత్రమే కాదు. దీని వెనుక ఒక ముఖ్యమైన సీక్రెట్ ఉంది.
ఇంజనీరింగ్ పరిభాషలో ఈ గీతలను 'గ్రిప్పింగ్ రిడ్జెస్' అని పిలుస్తారు. ఈ బాటిళ్లను 'బ్లో మోల్డింగ్' అనే ప్రత్యేక ప్రక్రియ ద్వారా తయారు చేస్తారు.
ఈ గీతలు బాటిల్ను ఆకర్షణీయంగా మార్చడమే కాకుండా, అది పగిలిపోకుండా అడ్డుకుంటాయి. అలాగే బాటిల్ స్థిరత్వాన్ని పెంచుతుంది.
బాటిల్ను పట్టుకున్నప్పుడు చేతికి మంచి గ్రిప్ ఇవ్వడమే ఈ గీతల ముఖ్య ఉద్దేశం. దీనివల్ల బాటిల్ మన చేతిలో నుంచి జారిపోయే అవకాశం చాలా వరకు తగ్గుతుంది.
ఈ గీతలు బాటిళ్లకు అదనపు బలాన్ని ఇస్తాయి. ట్రక్కుల్లో ఒకదానిపై ఒకటి పేర్చినప్పుడు అవి డ్యామేజ్ కాకుండా ఈ డిజైన్ కాపాడుతుంది.
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