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భారతీయులు ఎంజాయ్ చేయడానికి బ్యాంకాక్‌కు ఎందుకు వెళ్తారు?

life Aug 25 2026
Author: Haritha Chappa Image Credits:gemini
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బ్యాంకాక్ లో ఏముంది?

భారతీయులు బ్యాంకాక్‌కు ఎక్కువగా వెళ్తుంటారు. =అంతలా ఇష్టపడటానికి అక్కడ ఏముంది? అనే ప్రశ్న చాలామందికి వస్తుంది.

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నైట్‌లైఫ్ అదుర్స్

రుక్-రుక్ క్లబ్‌ల నుంచి స్కై బార్ల వరకు... బ్యాంకాక్ నైట్‌లైఫ్ భారతీయ యువతను ఎక్కువగా ఆకర్షిస్తుంది.

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థాయ్ మసాజ్, స్పా

ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందిన థాయ్ మసాజ్, స్పాను ఆస్వాదించడానికి కూడా భారతీయ పర్యాటకులు బ్యాంకాక్‌కు వెళ్తుంటారు.

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పార్టీ కల్చర్

బ్యాంకాక్‌లో ఎలాంటి ఆటంకాలు లేని, సురక్షితమైన వాతావరణంలో పార్టీ కల్చర్‌ను ఎంజాయ్ చేయడానికి భారతీయ పర్యాటకులు ఇష్టపడతారు.

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గోవా కన్నా తక్కువ ఖర్చు

సరిగ్గా ప్లాన్ చేసుకుంటే, గోవా ట్రిప్ కన్నా తక్కువ ఖర్చుతోనే బ్యాంకాక్ ట్రిప్ పూర్తి చేయొచ్చు.

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చౌకైన షాపింగ్ స్వర్గం

బ్యాంకాక్‌లోని పాట్‌పాంగ్ నుంచి ప్రైరీ టౌన్ వరకు ఉన్న ప్రాంతాలు చౌకైన షాపింగ్ కేంద్రాలుగా ప్రసిద్ధి చెందాయి. భారతీయులు ఇక్కడ షాపింగ్ చేయడానికి ఇష్టపడతారు.

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ఇన్‌స్టా, రీల్స్‌లో ఫేమస్

ఇన్‌స్టాగ్రామ్, రీల్స్‌లో బ్యాంకాక్ చాలా ఫేమస్. ఈ కారణంగా కూడా చాలామంది భారతీయ పర్యాటకులు ఇక్కడికి వస్తుంటారు.

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వీసా అక్కర్లేదు

భారతీయ పర్యాటకులు ఎలాంటి వీసా ఇబ్బందులు లేకుండా బ్యాంకాక్‌ను సందర్శించవచ్చు. ఇది కూడా పర్యాటకులను ఆకర్షించడానికి ఒక ముఖ్య కారణం.

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