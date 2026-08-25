భారతీయులు బ్యాంకాక్కు ఎక్కువగా వెళ్తుంటారు. =అంతలా ఇష్టపడటానికి అక్కడ ఏముంది? అనే ప్రశ్న చాలామందికి వస్తుంది.
రుక్-రుక్ క్లబ్ల నుంచి స్కై బార్ల వరకు... బ్యాంకాక్ నైట్లైఫ్ భారతీయ యువతను ఎక్కువగా ఆకర్షిస్తుంది.
ప్రపంచ ప్రసిద్ధి చెందిన థాయ్ మసాజ్, స్పాను ఆస్వాదించడానికి కూడా భారతీయ పర్యాటకులు బ్యాంకాక్కు వెళ్తుంటారు.
బ్యాంకాక్లో ఎలాంటి ఆటంకాలు లేని, సురక్షితమైన వాతావరణంలో పార్టీ కల్చర్ను ఎంజాయ్ చేయడానికి భారతీయ పర్యాటకులు ఇష్టపడతారు.
సరిగ్గా ప్లాన్ చేసుకుంటే, గోవా ట్రిప్ కన్నా తక్కువ ఖర్చుతోనే బ్యాంకాక్ ట్రిప్ పూర్తి చేయొచ్చు.
బ్యాంకాక్లోని పాట్పాంగ్ నుంచి ప్రైరీ టౌన్ వరకు ఉన్న ప్రాంతాలు చౌకైన షాపింగ్ కేంద్రాలుగా ప్రసిద్ధి చెందాయి. భారతీయులు ఇక్కడ షాపింగ్ చేయడానికి ఇష్టపడతారు.
ఇన్స్టాగ్రామ్, రీల్స్లో బ్యాంకాక్ చాలా ఫేమస్. ఈ కారణంగా కూడా చాలామంది భారతీయ పర్యాటకులు ఇక్కడికి వస్తుంటారు.
భారతీయ పర్యాటకులు ఎలాంటి వీసా ఇబ్బందులు లేకుండా బ్యాంకాక్ను సందర్శించవచ్చు. ఇది కూడా పర్యాటకులను ఆకర్షించడానికి ఒక ముఖ్య కారణం.
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