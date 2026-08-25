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Bangles:ఎంత చూసినా తనివి తీరని గాజుల డిజైన్లు.. చీరల మీదకు అదిరిపోతాయి

life Aug 25 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Daivik.in
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ఓపెన్ కడా బ్యాంగిల్స్..

బంగారు గాజులు పాత మోడల్ కాకుండా,  ఇలా ఓపెన్ కడా బ్యాంగిల్స్ ట్రై చేయండి. పట్టుచీరల మీదకు చాలా బాగుంటాయి..

Image credits: Daivik.in
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రూబీ లక్ష్మీ బ్యాంగిల్స్..

ప్లెయిన్ బ్యాంగిల్స్ ఇష్టపడని వారు.. ఇలా రూబీస్ తో నిండిన లక్ష్మీ బ్యాంగిల్స్ ట్రై చేయవచ్చు. ఇవి చేతులకు నిండుగా కనిపిస్తాయి.. మంచి లుక్ ఇస్తాయి.

Image credits: Daivik.in
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లక్ష్మీ కడా..

ఇలాంటి లక్ష్మీ కడా చేతికి ఒక్కటి వేసుకున్నా చాలు. చాలా బాగుంటుంది. కావాలంటే.. ఇతర గాజులతో కలిపి కూడా వేసుకోవచ్చు.

Image credits: Daivik.in
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డైమండ్ లుక్

స్టైలిష్ గా కనిపించాలి అంటే.. డైమండ్ లుక్ ఇచ్చే ఈ ఏడీ స్టోన్ బ్యాంగిల్స్ ట్రై చేయచ్చు. పార్టీవేర్ కి చాలా అందంగా ఉంటాయి.

Image credits: Daivik.in
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ఏడీ స్టోన్ పింక్ బ్యాంగిల్స్..

బ్యాంగిల్స్ వేసుకోవాలి కానీ, అవి ట్రెండీగా కనిపించాలి అంటే… ఈ ఏడీ స్టోన్ పింక్ బ్యాంగిల్స్ ట్రై చేయచ్చు. చాలా అందంగా ఉంటాయి.

Image credits: Daivik.in
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విక్టోరియన్ బ్యాంగిల్స్..

మీరు కాస్త రాయల్ లుక్ లో కనిపించాలి అనుకుంటే… ఇలా విక్టోరియల్ బ్యాంగిల్స్ ట్రై చేయచ్చు. రాజసం ఉట్టిపడుతుంది..

Image credits: Daivik.in

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