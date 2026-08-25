Bangles:ఎంత చూసినా తనివి తీరని గాజుల డిజైన్లు.. చీరల మీదకు అదిరిపోతాయి

బంగారు గాజులు పాత మోడల్ కాకుండా, ఇలా ఓపెన్ కడా బ్యాంగిల్స్ ట్రై చేయండి. పట్టుచీరల మీదకు చాలా బాగుంటాయి..
ప్లెయిన్ బ్యాంగిల్స్ ఇష్టపడని వారు.. ఇలా రూబీస్ తో నిండిన లక్ష్మీ బ్యాంగిల్స్ ట్రై చేయవచ్చు. ఇవి చేతులకు నిండుగా కనిపిస్తాయి.. మంచి లుక్ ఇస్తాయి.
ఇలాంటి లక్ష్మీ కడా చేతికి ఒక్కటి వేసుకున్నా చాలు. చాలా బాగుంటుంది. కావాలంటే.. ఇతర గాజులతో కలిపి కూడా వేసుకోవచ్చు.
స్టైలిష్ గా కనిపించాలి అంటే.. డైమండ్ లుక్ ఇచ్చే ఈ ఏడీ స్టోన్ బ్యాంగిల్స్ ట్రై చేయచ్చు. పార్టీవేర్ కి చాలా అందంగా ఉంటాయి.
బ్యాంగిల్స్ వేసుకోవాలి కానీ, అవి ట్రెండీగా కనిపించాలి అంటే… ఈ ఏడీ స్టోన్ పింక్ బ్యాంగిల్స్ ట్రై చేయచ్చు. చాలా అందంగా ఉంటాయి.
మీరు కాస్త రాయల్ లుక్ లో కనిపించాలి అనుకుంటే… ఇలా విక్టోరియల్ బ్యాంగిల్స్ ట్రై చేయచ్చు. రాజసం ఉట్టిపడుతుంది..
Blouse Designs: మోడ్రన్ లుక్ ఇచ్చే బ్లౌజ్ డిజైన్స్.. ఎంత బాగున్నాయో!
Black Raisins: నానబెట్టిన నల్ల ఎండు ద్రాక్ష తింటే ఎన్ని లాభాలో తెలుసా?
Hair Clips: క్షణాల్లో మీ లుక్ను మార్చేసే అందమైన హెయిర్ యాక్సెసరీస్
Gold Haaram: 4 తులాల్లో లైట్ వెయిట్ హారం డిజైన్లు ఇవిగో