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Blouse:ట్రెండింగ్ బ్లౌజ్ బ్యాక్ నెక్ డిజైన్స్..చీర అందాన్ని పెంచుతాయి

life Aug 25 2026
Author: ramya Sridhar Image Credits:Blouse Trends
Telugu

పట్టుచీరలకు గ్రాండ్ లుక్..

ఇలాంటి బ్లౌజు డిజైన్లు మీ పట్టుచీరలకు గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తాయి.  చీర ఎంత ప్లెయిన్ గా ఉన్న ఈ బ్లౌజుతో అదరిపోయే లుక్ మీ సొంతం..

Image credits: Blouse Trends
Telugu

ఫ్లవర్ డిజైన్..

రొటీన్ గా కాకుండా కాస్త భిన్నంగా, అందంగా కనిపించాలంటే ఇలాంటి ఫ్లవర్ డిజైన్ ని సెలక్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. మంచి లుక్ ఇస్తుంది.

Image credits: Blouse Trends
Telugu

ప్యాటర్న్ బ్లౌజు..

మగ్గం వర్క్ లాంటి హెవీ వర్క్ చేయించడం ఇష్టం లేకపోతే.. ఇలా సింపుల్ వర్క్ తో క్లాసీ లుక్ ఇచ్చే.. ప్యాటర్న్ బ్లౌజు సెలక్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది.

Image credits: Blouse Trends
Telugu

ఫ్యాన్సీ చీరలకు..

మీ దగ్గర ఏదైనా ఫ్యాన్సీ చీర లేదా ఏదైనా పార్టీవేర్ చీర ఉంటే.. ఇలాంటి బ్లౌజు ప్యాటర్న్ సెలక్ట్ చేసుకోవచ్చు. చిన్న లేస్ తోనే ఈ బ్లౌజు లుక్ మారిపోతుంది. 

Image credits: Blouse Trends
Telugu

హెవీ లుక్..

మీ చీరలో మీ బ్లౌజ్ ఎక్కువ హైలెట్ అవ్వాలి అనుకుంటే… ఇలాంటి డిజైన్ సెలక్ట్ చేసుకోవాలి. లుక్ అదిరిపోతుంది..

Image credits: Blouse Trends
Telugu

ట్రెండీ డిజైన్..

ఇలాంటి బ్యాక్ నెక్ డిజైన్లు ఈ మధ్య బాగా ట్రెండ్ అవుతున్నాయి.  డిఫరెంట్ లుక్ కావాలి అంటే.. ఇది ట్రై చేయచ్చు.

Image credits: Blouse Trends
Telugu

సింపుల్ డిజైన్..

మీకు ఎక్కువ ఆడంభరాలు లేకుండా.. సింపుల్ లుక్ కావాలి అంటే.. ఇలాంటి డిజైన్ ట్రై చేయచ్చు. రెగ్యులర్ వేర్ కి ఇది బాగుంటుంది..

Image credits: Blouse Trends
Telugu

మగ్గం వర్క్ తో గ్రాండ్ లుక్..

ఇలాంటి బ్లౌజులు పట్టుచీరల మీదకు చాలా గ్రాండ్ లుక్ ఇస్తాయి. మగ్గం వర్క్ ఈ బ్లౌజుని మరింత హైలెట్ చేస్తుంది..

Image credits: Blouse Trends
Telugu

డ్రాప్ డిజైన్..

ఇది సింపుల్ గా ఉన్నా… చీరకు మంచి లుక్ ఇస్తుంది. డ్రాప్ వరకే.. థ్రెడ్ ఎంబ్రాయిడరీ చేశారు. 

Image credits: Blouse Trends

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